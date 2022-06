Contagi in provincia. Oggi 582 nuovi casi, 1 decesso

In provincia di Modena, su 582 nuovi positivi, i sintomatici sono 79, gli asintomatici sono 503. Dei nuovi casi 572in isolamento domiciliare mentre 10 ricoverati in altri reparti.

Ecco come sono distribuiti i nuovi casi sul territorio: Bastiglia 4 Bomporto 11 Campogalliano 9 Camposanto 2 Carpi 69 Castelfranco E. 20 Castelnuovo R. 8 Castelvetro 4 Cavezzo 9 Concordia 7 Fanano 3 Finale Emilia 21 Fiorano M. 23 Fiumalbo Formigine 30 Frassinoro Guiglia 2 Lama Mocogno 1 Maranello 9 Marano 2 Medolla 9 Mirandola 26 Modena 153 Montecreto 2 Montefiorino 1 Montese Nonantola 14 Novi 13 Palagano 1 Pavullo 9 Pievepelago Polinago Prignano 2 Ravarino 3 Riolunato San Cesario S/P 9 San Felice S/P 13 San Possidonio San Prospero 7 Sassuolo 32 Savignano S/P 5 Serramazzoni 4 Sestola Soliera 11 Spilamberto 3 Vignola 14 Zocca Fuori provincia 17

Si registra purtroppo un decesso. Si tratta di una donna di 84 anni di Castelnuovo Rangone

Ad oggi, sono presenti in Azienda 50 pazienti con riscontro di tampone positivo tutti ricoverati in degenza ordinaria. di cui: 48 ricoverati in degenza ordinaria (di questi, 26 sono al Policlinico, 22 a Baggiovara) e 2 in semi-intensiva Tutti al Policlinico.

Se confrontiamo il dato di oggi con quello di venerdì scorso, notiamo un aumento dei ricoveri, in linea con quello dei contagi. dati confermano la necessità dicont inuare a mantenere le misure di prevenzione e di proseguire nelle attività di sorveglianza e di vaccinazione.

Un anno fa, 24 giugno 2021, i ricoverati erano 21 totali, dei quali 17 in ordinaria e 4 tra intensiva e semi intensiva.