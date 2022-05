Contagi in provincia, oggi 568 nuovi casi, due i decessi

In provincia di Modena, su 568 nuovi positivi, 89 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 1 è stato individuato tramite test per le categorie più a rischio; per 478 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 89, gli asintomatici sono 479

Dei nuovi casi 551 sono in isolamento domiciliare mentre 17 sono ricoverati in altri reparti.

Ecco come sono distribuiti sul territorio: Bastiglia 6 Bomporto 10 Campogalliano 8,Carpi 39, Castelfranco E. 19 Castelnuovo R. 22, Castelvetro 6 Cavezzo 2 Concordia 7 Fanano 8 Finale Emilia 10 Fiorano M. 9 Fiumalbo 1 Formigine 36 Frassinoro 2 Guiglia 3, Maranello 11, Marano 8, Medolla 7 ,Mirandola 21 ,Modena 125 Montecreto 4 ,Montefiorino 1 ,Montese 5 Nonantola 17 Novi 6 Palagano 2, Pavullo 14, Pievepelago 3 ,Polinago 2 Prignano 6 Ravarino 4, Riolunato 1 San Cesario S/P 4 San Felice S/P 4 San Possidonio 4 San Prospero 6 Sassuolo 24, Savignano S/P 9 ,Serramazzoni 7 Soliera 19 Spilamberto 19 Vignola 21 Zocca 2 Fuori provincia 24

Purtroppo nel bollettino regionale sono registrati due decessi: si tratta di una donna 88enne di Serramazzoni e un Uomo sempre 88enne di Medolla

Focus sui ricoveri

Ad oggi, sono presenti in Azienda 89 pazienti con riscontro di tampone positivo di cui: 82 ricoverati in degenza ordinaria (di questi, 57 sono al Policlinico, 25 a Baggiovara), 2 in terapia semintensiva (tutti al Policlinico) e 5 in terapia intensiva (3 al Policlinico, 2 a Baggiovara).

Se confrontiamo il dato di oggi con quello di venerdì scorso, 29 aprile, notiamo che i ricoveri sono aumentati nel complesso di 2 unità, che sono diminuite di 1 unità le degenze ordinarie e aumentate di 3 i ricoveri tra terapia intensiva e semintensiva. I dati confermano la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione e di proseguire nelle attività di sorveglianza e di vaccinazione.

Un anno fa, 6 maggio 2021, i ricoverati erano 118 totali, dei quali 81 in ordinaria e 37 tra intensiva e semi intensiva.

Circa 43,82% dei pazienti è ricoverato per le conseguenze del Covid-19, mentre il restante 56,18% per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo. In Terapia intensiva e semintensiva ad oggi il 42,9% dei pazienti positivi è ricoverato per complicanze cliniche da malattia COVID-19.

L’età media dei pazienti ricoverati per le conseguenze del Covid-19 è 77 anni, che scende a 67 per coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale e sale a 80 per i vaccinati.

Il 23,08% dei pazienti ricoverati per le conseguenze del Covid-19 non è vaccinato. In terapia intensiva e semintensiva – sempre limitandoci ai pazienti ricoverati per le conseguenze Covid-19 – il 67% non è vaccinato, gli altri hanno complessivamente quadri di pregressa fragilità.