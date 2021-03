Scuola, contagi in calo del 16% nell'ultima settimana

Così come ha cominciato a scendere il numero complessivo dei contagi in Emilia-Romagna, è in flessione anche la curva che riguarda sia bambini e ragazzi in età scolastica, cioè tra zero e 18 anni, sia il personale docente e non docente. Nel periodo 8-21 marzo, si sono registrati in tutto 2.921 nuovi casi tra gli alunni e 353 tra il personale scolastico. Rispetto alle settimane precedenti, gli ultimi 15 giorni di marzo fanno registrare un calo di contagi nella fascia zero-18 anni del 16%.

A febbraio invece i contagi erano aumentati del 23% tra il 7 e il 21 di quel mese rispetto alle due settimane precedenti (2.772 casi contro 2.254) e di un altro 26% dal 22 febbraio e il 7 marzo (3.500 casi). Tra il personale scolastico, invece, nelle due settimane centrali di marzo i contagi sono calati del 37% rispetto ai 15 giorni precedenti, quando invece i casi erano saliti del 42% rispetto alle due settimane prima.

A livello territoriale tutte le province registrano un forte calo di contagi tra bambini, ragazzi e personale scolastico, in particolare nell'ultima settimana (dal 15 al 21 marzo). L'unica provincia nella quale invece la curva non scende è Ferrara, dove l'andamento dei contagi in questa fascia di popolazione è in sostanza stabile dal 22 febbraio a oggi.

Nel complesso, in Emilia-Romagna dal 14 settembre al 21 marzo sono 23.289 i casi di covid nella fascia d'età 0-18 anni, cioè l'8,2% del totale dei contagi registrati dall'avvio dell'anno scolastico a oggi. Si parla di: 2.663 casi tra 0-3 anni; 957 tra i bimbi di scuola materna; 7.229 tra gli alunni delle elementari; 5.473 tra quelli delle medie; 6.967 tra i ragazzi delle superiori. Di questi, tra l'8 e il 21 marzo i contagi hanno riguardato: 463 bimbi da zero-3 anni; 147 in età da scuola materna; 873 alle elementari; 603 alle medie; 835 alle superiori. In tutto sono 2.961 i casi nella fascia d'età 0-18 anni tra l'8 e il 21 marzo. Tra il personale scolastico si sono registrati invece 3.802 casi ossia l'1,3% da settembre a oggi, di cui 353 nelle ultime due settimane di marzo.

(DIRE)