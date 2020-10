Scuole, 13 classi toccate dai contagi di oggi. Finora 80 positivi

Sono negativi i tamponi di controllo effettuati ai bambini della scuola dell’Infanzia “Villa Prediera” di Pavullo, il primo istituo scolastico interamente chiuso per covid in provincia di Modena. Il piano straordinario di tamponi predisposto dal Servizio di Igiene Pubblica ha fatto emergere una sola positività relativa a un operatore scolastico: l’Ausl ha contattato la persona e ha avviato l’indagine epidemiologica per risalire ai contatti stretti da isolare. Come da protocollo, per tutti i bambini e gli operatori scolastici proseguirà il periodo di isolamento, in attesa del secondo tampone.

A oggi sono circa 80 i casi di positività riscontrati dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Modena in persone che frequentano istituti scolastici della provincia. La maggior parte delle positività rilevate è collegata a contatti famigliari o amicali. In diversi casi i provvedimenti intrapresi sono cessati e l’attività scolastica è ripresa.

Oggi sono emerse positività in diversi istituti scolastici: