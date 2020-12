Calano ancora i contagi scolastici, nell'ultima settimana 23 classi isolate

Nella settimana dal 7 al 14 dicembre in provincia di Modena sono state poste in isolamento 23 classi/sezioni in provincia, mentre è terminato l'isolamento per 55 classi/sezioni. Un trend che si conferma in calo rispetto alle settimane precedenti e che segue anche il calo complessivo dei casi sul territorio.

Su una popolazione in età scolare di quasi 118mila studenti in tutta la provincia, ad oggi il numero di tamponi eseguiti tra ragazzi e personale scolastico è pari a circa 11.800, di cui 9.660 a studenti e 2.140 a insegnanti. Di questi 1.063 sono risultati positivi. Si tratta di 875 studenti – pari allo 0,7% della popolazione studentesca stimata - e 188 operatori scolastici, pari all’1,3% sui 15mila stimati dall’Ausl come destinatari del test sierologico.

Nell’ultima settimana sono stati effettuati quasi 6 mila tamponi rapidi, di cui l’88% a studenti e il 12% a insegnanti. Di questi l’1,5% sono risultati positivi e ha fatto seguito il tampone molecolare.