Scuole, altre 20 classi finiscono in isolamento

Molte classi in isolamento causa covid: lo riporta il bollettino di oggi, che tuttavia tiene conto delle disposizioni adottate dall'Ausl nel periodo dal 13 al 16 novembre. E' stato disposto l'isolamento domiciliare per alunni e personale scolastico nelle seguenti scuole

Scuola primaria ‘Palestrina’ di Modena (1 classe)

Scuola dell’infanzia ‘Bisbini’ di Albareto (Modena) – (1 sezione)

Scuola dell’infanzia ‘Villaggio Zeta’ di Modena (1 sezione)

Scuola dell’infanzia ‘Sacro Cuore’ di Modena (1 sezione)

Scuola dell’infanzia ‘Sant’Antonio’ di Modena (1 sezione)

Scuola dell’infanzia ‘Giovanardi’ di Modena (1 sezione)

Scuola primaria ‘Carovana’ di Modena (1 classe)

Scuola dell’infanzia ‘Meloni’ di Carpi (1 sezione)

Scuola primaria ‘Battisti’ di Sozzigalli (Soliera) – (1 classe)

Scuola secondaria di I°grado ‘Montecuccoli’ di Pavullo (1 classe)

Scuola dell’infanzia ‘Renno’ di Pavullo (1 sezione)

Scuola primaria ‘Ferrari’ di Fiorano (2 classi)

Scuola dell’infanzia ‘don Franchini’ di Magreta (Formigine) – (1 sezione)

Scuola primaria ‘San Giuseppe’ di Sassuolo (1 classe)

Scuola primaria ‘Fratelli Cervi’ di Nonantola (1 classe)

Asilo nido ‘Piccolo Principe’ di Nonantola (1 sezione)

Scuola dell’infanzia ‘Minime dell’Addolorata’ di Castelfranco Emilia (1 sezione)

Scuola secondaria di I°grado “Volta” di Bomporto (1 classe)

Scuola secondaria di I°grado ‘Fabriani’ di Spilamberto (1 classe)

Si è invece concluso l’isolamento domiciliare per alunni e personale scolastico nelle seguenti scuole:

Scuola primaria ‘Aldo Moro’ di Vignola (1 classe)

Scuola dell’infanzia ‘Panini’ di Sant’Antonio di Pavullo – (2 sezioni)

Si ricorda che l’Azienda USL predispone immediatamente i tamponi per le classi e il personale docente delle sezioni dove vengono individuati casi positivi in studenti. Attenendosi alle recenti indicazioni contenute nel Protocollo regionale pubblicato in data 21/09/2020, nelle classi in cui la Sanità pubblica non rileva un contatto stretto tra gli studenti, anche in virtù delle misure di prevenzione del contagio messe in atto, non è previsto l’isolamento domiciliare in attesa del tampone e le lezioni possono proseguire regolarmente con l’obbligo dell’uso della mascherina al banco. L’obbligo è esteso a tutti gli studenti, personale docente e non dell’edificio scolastico interessato.

Alla luce delle nuove norme nazionali, al di fuori del periodo di frequenza scolastica e in attesa dell’esito del tampone di screening, l’Azienda Usl raccomanda fortemente che i minori e gli operatori seguano alcune indicazioni prudenziali: utilizzare la mascherina anche in ambiente domestico; limitare gli spostamenti da casa unicamente per la frequenza scolastica o altre necessità non rimandabili; misurarsi la temperatura al mattino e sera e in caso di comparsa di febbre sopra 37,5°C o disturbi avvisare il medico curante.