Contagi nelle scuole, altre 17 classi finiscono in isolamento

Il difficile compito degli uffici di Sanità pubblica continua a dover fare i conti anche con il tracciamento dei contagi in ambito scolastico. L’Azienda USL predispone infatti immediatamente i tamponi per le classi e il personale docente delle sezioni dove vengono individuati casi positivi in studenti.

Dal 30 ottobre al 2 novembre è stato disposto l'isolamento domiciliare per alunni e personale scolastico nelle seguenti scuole:

Asilo nido ‘Cividale’ di Modena (1 sezione)

Scuola dell’infanzia ‘San Paolo’ di Modena (1 sezione)

Scuola dell’infanzia ‘Andersen’ di Modena (1 sezione)

Scuola dell’infanzia ‘Galilei’ di Modena (1 sezione)

Istituto d’istruzione superiore ‘Sacro Cuore’ di Modena (1 classe)

Liceo ‘Tassoni’ di Modena (2 classi)

Istituto d’istruzione superiore ‘Baggi’ di Sassuolo (1 classe)

Liceo ‘Fanti’ di Carpi (1 classe)

Scuola primaria ‘Mazzini’ di Vignola (1 classe)

Liceo ‘Paradisi’ di Vignola (1 classe)

Istituto d’istruzione superiore ‘Luosi’ di Mirandola (1 classe)

Istituto d’istruzione superiore ‘Galilei’ di Mirandola (1 classe)

Scuola primaria ‘Castelfranchi’ di Finale Emilia (2 classi)

Scuola dell’infanzia ‘Muratori’ di Soliera (1 sezione)

Scuola primaria ‘Da Vinci’ di Pavullo (1 classe)

Alla luce delle nuove norme nazionali, al di fuori del periodo di frequenza scolastica e in attesa dell’esito del tampone di screening, l’Azienda Usl raccomanda fortemente che i minori e gli operatori seguano alcune indicazioni prudenziali: utilizzare la mascherina anche in ambiente domestico; limitare gli spostamenti da casa unicamente per la frequenza scolastica o altre necessità non rimandabili; misurarsi la temperatura al mattino e sera e in caso di comparsa di febbre sopra 37,5°C o disturbi avvisare il medico curante.