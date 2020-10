Solo 4 contagi nelle scuole. Tre sezioni in isolamento a Carpi e San Prospero

Sono inseriti nel bollettino della Regione di oggi 4 nuovi casi positivi tra studenti e personale docente negli istituti scolastici in provincia di Modena. Come da Protocollo l’Azienda USL ha predisposto immediatamente i tamponi per le classi e il personale docente delle sezioni coinvolte. Visti i numeri limitati, le lezioni possono proseguire regolarmente con l’obbligo dell’uso della mascherina al banco. L’obbligo è esteso a tutti gli studenti, personale docente e non dell’edificio scolastico interessato.

E’ stato invece disposto l’isolamento domiciliare per alunni e personale scolastico della Scuola dell’infanzia ‘Girotondo’ di San Prospero. Il provvedimento si è reso necessario in seguito alla rilevazione di alcune positività in bambini e insegnanti dell'istituto. Al termine dell'isolamento è previsto il tampone di controllo per alunni e personale scolastico. In isolamento anche una sezione della scuola dell’infanzia ‘Arca di Noè’ di Carpi e una sezione della scuola primaria ‘San Prospero’ a San Prospero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.