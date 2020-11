Contagi in altre 12 scuole modenesi, 14 classi isolate

Si allunga la lista delle scuole in cui sono stati riscontrati casi di positività: un settore che sta mettendo a dura prova la Sanità Pubblica per quanto riguarda l'esecuzione dei tamponi. Nelle ultime 24 ore le indagini epidemiologiche hanno portato a misure di sospesione dell'attività didattica in presenza in 12 istituti e all'isolamento di 14 classi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Eccole: