Contagi in altre tre scuole di Modena, isolamento al "Tassoni"

In seguito ai tamponi effettuati agli studenti di una classe del Liceo Scientifico ‘Tassoni’ a Modena, è emersa una seconda positività. Si rende pertanto necessario un periodo di isolamento precauzionale per tutti i ragazzi durante il quale è vietato ogni tipo di contatto con familiari e altre persone. L’isolamento per gli studenti si concluderà dopo 14 giorni dall’ultimo giorno di frequenza scolastica, a condizione che il secondo tampone risulti negativo.

Sono stati inoltre individuati due nuovi casi relativi a persone che frequentano scuole di Modena. Si tratta di un operatore scolastico che ha frequentato tre classi differenti all’Istituto Tecnico Economico ‘Barozzi’ e di uno studente alla scuola primaria ‘Casa Famiglia’. Non appena appresa notizia delle positività, l’Azienda USL di Modena ha immediatamente avvisato le scuole e le famiglie, grazie alla collaborazione dei referenti scolastici Covid che hanno puntualmente fornito l’elenco degli studenti e degli operatori. Gli studenti saranno sottoposti a un tampone di controllo.

Secondo quanto emerso dall’indagine epidemiologica, e attenendosi alle recenti indicazioni del protocollo regionale pubblicato lo scorso 21 settembre, non è previsto l’isolamento domiciliare in attesa dell’esito del tampone. Sarà quindi possibile proseguire la frequenza scolastica con l’obbligo di mascherina anche al banco. Si precisa che l’obbligo della mascherina al banco è esteso a studenti, insegnanti e personale non docente degli edifici scolastici (o parti di essi) interessati per tutto il periodo della sorveglianza sanitaria.