Scuole. Contagi a Modena, Novi e al "Ferrari di Maranello

Nella giornata di oggi sono stati riscontrati alcuni casi di positività al covid-19 relativi a persone che frequentano istituti scolastici della provincia di Modena. In particolare, di un operatore scolastico delle scuole primarie Saliceto Panaro e Palestrina di Modena (5 classi coinvolte in totale) e di un alunno della scuola secondaria di primo grado Gasparini di Novi.

Non è stato disposto l’isolamento ma la Sanità pubblica, in via di massima precauzione, ha disposto l’utilizzo della mascherina anche al banco in tutto l’istituto e per tutto il periodo della sorveglianza sanitaria.

Sono state inoltre segnalate due positività, relative a uno studente residente fuori provincia e a un insegnante dell’Istituto “A. Ferrari” di Maranello. Anche in questo caso i referenti scolastici Covid hanno puntualmente fornito l’elenco degli studenti e degli operatori per le necessarie comunicazioni alle famiglie da parte del Dipartimento di Sanità pubblica e le persone interessate dai provvedimenti del Dipartimento sono sottoposte a tampone.

Considerato che si tratta di due casi individuati nella stessa classe, si rende necessario un periodo di sorveglianza e di isolamento. Durante tale periodo le persone interessate dovranno rimanere al domicilio evitando ogni contatto con i familiari e altre persone. Si ricorda che gli alunni e le altre persone che frequentano l’istituto non sono considerati contatti stretti a rischio, pertanto non sono soggetti ad alcun provvedimento.