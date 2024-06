Contrasto al fenomeno dei Neet: 200 mila euro per il Progetto "Fuori Radar"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Il Comune di Modena ha ottenuto circa 200 mila euro per il progetto "Fuori Radar", destinato a contrastare il fenomeno dei Neet, giovani che non studiano e non lavorano. Il progetto mira a consolidare le azioni già avviate per coinvolgere e attivare questi giovani, sperimentando al contempo nuove metodologie e contenuti.

Finanziamenti e Collaborazioni

Il valore complessivo del progetto è di 248 mila euro, finanziato con 195 mila 500 euro dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) e con 52 mila 500 euro dall'Amministrazione comunale.

Modena, insieme a nove enti del territorio, ha partecipato al bando pubblico di Anci "Link! Connettiamo i giovani al futuro", che supporta interventi per l'emersione e la riattivazione dei Neet nella fascia di età dai 14 ai 35 anni. Cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile, il bando premia i comuni che hanno già sviluppato modelli di intervento territoriali efficaci.

Ecosistema Collaborativo

Per "Fuori Radar", il Comune ha creato un partenariato ampio, coinvolgendo vari attori del territorio: educatori, formatori, tutor, mentori, youth worker, associazioni, agenzie per il lavoro, imprese, scuole e istituzioni. Tra i partecipanti vi sono Asp Patronato dei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano, ForModena, Artisti Drama Aps, La Porta Bella, Aps Club TreEmme, Nuova Cerform, Stars & Cows, Aliante cooperativa sociale e Caleidos cooperativa sociale onlus.

Obiettivi e Interventi

Il progetto intende creare opportunità ed esperienze educative per aiutare i Neet a ritrovare motivazione e fiducia nel proprio futuro, attraverso un programma integrato di proposte formative, informative ed esperienziali. "Fuori Radar" mira anche a prevenire il fenomeno dei Neet con interventi precoci e promuovendo un circolo virtuoso tra famiglia, scuola e servizi. Inoltre, prevede un percorso formativo continuo per gli operatori delle politiche giovanili, con moduli innovativi organizzati dal Comune di Modena per conto della Regione.

Raccolta Dati e Conoscenza del Fenomeno

Uno degli obiettivi chiave del progetto è dotare i soggetti territoriali di strumenti e competenze per raccogliere dati utili sul fenomeno dei Neet, approfondendone la conoscenza per individuare le misure più efficaci. La stipula della convenzione per la realizzazione del progetto è prevista nelle prossime settimane, con l’obiettivo di completarlo entro un anno.