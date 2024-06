Alluvioni in Emilia-Romagna, 9,8 milioni per acquistare strumenti per proteggere le case

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Quasi 10 milioni di euro per aiutare i residenti nei territori alluvionati del 2023 ad acquistare strumenti di protezione da utilizzare in caso di altre esondazioni. E' la mossa della Giunta Bonaccini, che ha portato oggi in commissione in Regione la delibera con cui si dà il via libera al bando finanziato con l'ultima tranche di risorse proveniente dalla raccolta fondi attivata a favore della Romagna. Per la precisione si tratta di un provvedimento da 9,8 milioni di euro, a cui la commissione Territorio ha dato parere favorevole.

Le risorse, spiega la Regione, servono per l'acquisto di prodotti o dispositivi da mettere vicino a porte e finestre per evitare l'ingresso di acqua, fango e liquami all'interno delle abitazioni in caso di eventi alluvionali o altre tipologie di eventi avversi. Gli immobili dove installare i dispositivi devono però essere destinati ad abitazione principale a far data dall'1 maggio 2023. Al bando potranno accedere i residenti delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini per i cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito dell'alluvione del maggio 2023.

"Dopo i fondi per chi ha perso l'auto, e quelli per i Comuni per aiutare le persone in difficoltà e le risorse per le imprese- spiega l'assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano- stiamo sbloccando anche le ultime risorse arrivate dalle donazioni liberi". E' critico però il leghista Massimiliano Pompignoli, secondo cui la Giunta Bonaccini sta "strumentalizzando il tema alluvione". Anche per questo l'esponente del Carroccio chiede chiarezza su quante risorse ogni cittadino potrà ricevere al massimo.

Nessuna polemica e nessuna strumentalizzazione", assicura Calvano, spiegando che ci sarà un tetto massimo dei finanziamenti pro-capite per permettere al maggior numero di persone di accedere ai fondi. Le modalità di erogazione saranno definite da un gruppo di studio e di lavoro. "La commissione Territorio ha seguito in modo serio e attento il tema alluvione visto l'impatto che ha avuto sulla vita delle persone- commenta il dem Stefano Caliandro, presidente della commissione- è un gran risultato il fatto che le risorse derivante dalle erogazioni liberali vengano destinate a chi ha avuto danni". (DIRE)