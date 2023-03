Contributi comunali per gli eventi culturali, è online il bando 2023

Le associazioni culturali cittadine possono fare domanda per ottenere un sostegno finanziario a produzioni teatrali e di danza, eventi musicali, di media art e di promozione della lettura, azioni di sperimentazione e linguaggi innovativi, ricerca sulla cultura del gioco da realizzare entro la fine del 2023.

È on line, infatti, il nuovo Bando cultura del Comune di Modena al quale le associazioni possono partecipare presentando un progetto per ottenere un contributo entro la scadenza di lunedì 10 aprile. Con l’obiettivo di promuovere l’attività delle associazioni cittadine, di sostenere la diffusione e la fruizione della cultura anche in luoghi periferici della città ampliando la partecipazione dei cittadini, il bando (on line su www.comune.modena.it) sostiene i progetti proposti dalle associazioni con un contributo fino a 10 mila euro, a copertura della percentuale massima dell’80 per cento del costo totale dell’iniziativa.

Come sottolinea l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi, “partiamo dalla ricca tradizione culturale della città, che può contare su una qualità diffusa e su una molteplicità di istituti, associazioni e operatori culturali, per integrarla e arricchirla con l’innovazione delle media art, nell’intento di offrire ai modenesi numerose occasioni di incontro e di inclusione sociale e puntando anche quest’anno sullo spettacolo dal vivo”.

Possono partecipare al bando le associazioni costituite da almeno un anno che abbiano sede nel Comune di Modena e vi realizzino le proprie attività. Si può partecipare anche in forma di raggruppamento. Sono escluse dai contributi le attività corsistiche e laboratoriali, i mercatini, le attività enogastronomiche, i saggi di fine anno e le iniziative che si esauriscono in una sola giornata.

La valutazione dei progetti terrà in particolare considerazione la capacità di creare sinergie tra diverse realtà per la condivisione di spazi, programmazione di eventi e progettazione di allestimenti, anche interagendo con reti già operanti sul territorio. Saranno valutati positivamente anche i progetti che manifestino una particolare cura per gli spazi urbani e sensibilità rispetto alla sostenibilità ambientale, oltre ai progetti che presentino caratteristiche di elevata accessibilità ed inclusività per le persone con disabilità e a quelli che utilizzano linguaggi sperimentali e innovativi.

Le iniziative che si svolgeranno all’aperto non saranno soggette al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. I progetti possono essere presentati esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposito form on line (alla pagina www.comune.modena.it/cultura). Il servizio è accessibile solo con le credenziali Spid. Per informazioni: assessorato alla Cultura, tel. 059 203 2807-2792; mail: cultura@cert.comune.modena.it

La valutazione dei progetti presentate si basa sui criteri della qualità e originalità della proposta culturale (per un massimo di 60 punti) e sull’organizzazione e professionalità (per un massimo di 40 punti).