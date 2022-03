Sostegno all'attività dei figli, ecco i contributi SoSport per le famiglie

Ritorna, anche se con un nuovo nome, il progetto di sostegno all'attività sportiva di base di bambini e ragazzi. “SoSport”, il bando promosso dal Comune di Modena, col sostegno di Fondazione di Modena, Coop Alleanza 3.0 e Bper Banca, è rivolto quest'anno ai ragazzi da 6 a 16 anni, o fino a 26 anni in caso di disabilità. Uno strumento in più per arginare la crisi e sostenere, seppur indirettamente, le società sportive, che stanno attraversando da due anni un periodo molto complesso.

Le famiglie interessate possono presentare domanda per la stagione sportiva in corso da lunedì 28 marzo a venerdì 15 aprile; il bando, le istruzioni e i moduli si trovano online (www.comune.modena.it/ argomenti/sport), dove è possibile compilare la domanda tramite Spid (Sistema pubblico identità digitale) o con carta d’identità elettronica.

“SoSport” rappresenta l’evoluzione del bando “Sport oltre la crisi”, che ritorna quest’anno, dopo lo stop del 2021, con la 12esima edizione del progetto. Il cambio di denominazione, confermando il sostegno alla pratica sportiva, vuole rimarcare anche l’attenzione verso il valore generato dalle realtà attive sul territorio, come è stato ricordato nella conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, avvenuta questa mattina, venerdì 25 marzo, in Municipio, con la presenza di Grazia Baracchi, assessora comunale allo Sport, Valerio Zanni, consigliere di amministrazione di Fondazione di Modena, Franca Bassoli, presidente del consiglio di zona di Coop Alleanza 3.0, e Stefano Bonini, area manager di Bper Banca.

La pratica sportiva, infatti, specialmente per i ragazzi, “riveste un particolare significato in questo periodo storico segnato dalle distanze e dagli ostacoli alla vita relazionale – ha dichiarato Zanni –. C’è un bisogno forte di rivivere lo sport con la sua dimensione aggregativa, di connessione delle persone. E c’è il bisogno, a cui come Fondazione di Modena rispondiamo attraverso molteplici azioni, di sostenere la coesione sociale della nostra comunità”. Coop Alleanza 3.0 ha fatto presente, a questo proposito, che “il sostegno al progetto avverrà anche grazie all’1 per cento del valore degli acquisti dei prodotti Coop, un’iniziativa che permette di contribuire ai progetti e alle iniziative sociali, culturali e ambientali che la cooperativa sostiene e promuove sul territorio”. Pure “Bper Banca crede fortemente nel valore sociale dello sport – ha osservato Bonini – e il nostro ruolo può essere importante per fornire a famiglie e imprese gli strumenti necessari ad affrontare con fiducia questo periodo sicuramente complesso. Ma esiste anche un altro tipo di responsabilità, quella legata alla consapevolezza che il valore creato non è solo economico. Sostenere SoSport, dunque, significa generare valore di cui beneficia l'intera collettività, favorendo la salute del nostro futuro".

Come chedere il contributo

Entrando nel dettaglio del bando, possono domandare il contributo le famiglie dei ragazzi iscritti nella stagione in corso, 2021-2022, a corsi o attività sportive che prevedono il pagamento di una quota. Il contributo copre il 40 per cento del costo sostenuto per non più di una disciplina praticata da ogni ragazzo, fino a un massimo di 150 euro a ragazzo e di 400 euro a nucleo e fino a esaurimento delle risorse disponibili. Il buono può essere richiesto per ragazzi appartenenti a famiglie residenti a Modena il cui valore Isee, in corso di validità al momento dell’apertura del bando, non superi quota 17mila euro.

Chi necessita di assistenza per la compilazione della domanda online può rivolgersi ai Net Garage di strada San Faustino 155 e di via degli Adelardi (per entrambi 334 2617216, info@civibox.it), al Net Garage di via Viterbo 80 (netgarage.letorrimodena@ gmail.com), al centro giovanile Happen di strada Canaletto sud 43 (349 6608229) e allo Sportello aperto di via del Gambero 77 (059 8775846). Per informazioni si può pure contattare l’Ufficio Sport del Comune (059 2032714 e 059 2032918, voucher.sport@comune.modena.it ).

In 14 anni raggiunti quasi 5mila ragazzi

Dal 2009 a oggi quasi 5mila ragazzi hanno potuto svolgere attività sportiva sul territorio anche grazie al sostegno proposto dal bando del Comune di Modena “SoSport”, che nelle precedenti undici edizioni, dal 2009 al 2020, era intitolato “Sport oltre la crisi”. Il progetto, di cui quest’anno è stata appunto aggiornata la denominazione, ha sempre l’obiettivo di sostenere lo sport come strumento per accompagnare la crescita dei giovani e come mezzo per contrastare l’aumento della sedentarietà e dell’abbandono sportivo in età giovanile.

Nel dettaglio, hanno avuto accesso al contributo 3.396 famiglie, ovvero la stragrande maggioranza dei nuclei che hanno presentato domanda (oltre il 97 percento delle 3.482 istanze inoltrate all’Ufficio sport dell’ente). I ragazzi di cui è stata sostenuta economicamente la pratica sportiva sono stati 4.970, per la cui attività sono stati erogati in totale 632.300 euro. In media ogni anno, quindi, hanno beneficiato del finanziamento 309 famiglie e 452 ragazzi, con uno stanziamento di risorse di fondi che sfiora i 57.500 euro. Il picco è stato raggiunto nella stagione 2018-2019 (387 famiglie e 579 ragazzi sostenuti, con 74.500 euro erogati) mentre nell’ultima edizione del bando, 2019-2020, hanno ottenuto il contributo 351 famiglie, per un totale di 535 ragazzi e fondi per 68.800 euro.

Il calcio costituisce la disciplina a cui viene solitamente destinata la parte più consistente dei fondi stanziati. Nella stagione 2019-2020, per esempio, le richieste relative a questo sport sono state quasi quattro su dieci (il 37 per cento). A seguire il nuoto (19 per cento), la pallavolo e la ginnastica (10 per cento ciascuna), poi in misura minore gli altri sport: danza, arti marziali, pallacanestro, atletica leggera, pattinaggio, pentathlon, scherma, tennis, pallamano, hockey, rugby, baseball, pallanuoto, equitazione, arrampicata, ciclismo e tennistavolo.