Hospice San Martino, in arrivo un milione di euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola

In chiusura di anno solare e a pochi mesi dall’insediamento della nuova governance, la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola ha deciso di erogare un milione di euro alla Fondazione Hospice San Martino per la realizzazione di un Servizio Residenziale di accompagnamento e cure palliative al malato grave (Hospice) in località Budrighello, frazione di San Possidonio. Un contributo che consolida e arricchisce ulteriormente il profondo legame che la Fondazione mantiene con il proprio territorio di riferimento attivando e realizzando progressivamente i progetti, con finalità filantropica, individuati dal Consiglio di Indirizzo e attuati dal Consiglio di Amministrazione.

“Il contributo erogato a favore della Fondazione Hospice San Martino – ha dichiarato il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Francesco Vincenzi – rappresenta in modo coerente quella che è la mission di una Fondazione bancaria ovvero essere dotati di visione prospettica in grado di orientare gli interventi sui territori di riferimento, a sostegno della coesione sociale ed a favore delle fasce più deboli e/o svantaggiate”.

“Questo rilevante contributo attribuito all’iniziativa della Fondazione Hospice San Martino – ha evidenziato il Presidente della Fondazione Hospice San Martino, Daniele Monari – costituisce davvero una pietra angolare, decisiva, verso la realizzazione dell’Hospice, unitamente agli apporti dei Soci promotori Fondatori, l’Associazione Malati Oncologici di Carpi, l’Associazione Malati Oncologici Nove Comuni Area Nord e l’Azienda pubblica di Servizi alla persona dei Nove Comuni della Bassa Modenese. Ringrazio sentitamente la Regione per aver raddoppiato il proprio apporto economico: anche questa è una novità decisiva perché consentirà il recupero dell’ex fornace Hoffmann, ampliando l’offerta dell’Hospice. Questi passi avanti ci avvicinano all’obiettivo della posa della prima pietra nel 2024. Faccio appello a tutta la società civile del territorio a sostenere la realizzazione dell’Hospice che costituisce un traguardo e un servizio essenziale nella rete delle cure palliative”.

“Alla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, che con questa erogazione conferma la propria vicinanza al territorio e alle sue esigenze sociosanitarie, va il nostro ringraziamento, non solo simbolicamente, ma anche concretamente – ha sottolineato l’Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini –. La Regione Emilia-Romagna, infatti, al milione di euro già impegnato aggiunge un ulteriore milione sempre finalizzato al recupero della ex fornace Hoffmann, un manufatto presente nell’area in cui sorgerà la struttura di accompagnamento e cure palliative al malato grave che sarà rifunzionalizzato e destinato ad accogliere servizi complementari a quelli offerti dall’Hospice”.

“La Fondazione nell’erogare il contributo – ha affermato il Segretario Generale Cosimo Quarta – ha verificato che sussiste un giusto approccio in termini di Asset & Liability Management (ALM) per l’impegno concesso dall’Ente, ovvero bilanciare l’esigenza di mantenere stabile la dotazione nel tempo (tutela del patrimonio), con quella di verificare/misurare il grado di rischio tollerabile per diversi livelli di erogazioni”.

Anche i sindaci dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord intervengono in merito: “Accogliamo molto favorevolmente la notizia e ringraziamo la Fondazione CRM per questa decisione, che va nella direzione per la quale ci siamo sempre spesi come Unione. Una struttura fondamentale come un hospice, che impatta in modo così forte sulla qualità della vita delle persone, dando conforto, sollievo e dignità in momenti così difficili, deve essere realizzata. A chiederlo è il territorio, e noi che il territorio lo amministriamo quotidianamente continueremo a lavorare con tutti gli attori coinvolti per veder realizzato questo obiettivo”.

Naturalmente anche l’intera comunità potrà diventare partner attivo nella realizzazione di questo fondamentale servizio grazie a quei cittadini che, con il loro personale contributo, intendano aiutare a realizzare l’Hospice San Martino. È possibile contribuire con qualsiasi cifra come donazione liberale tramite BONIFICO BANCARIO sul conto corrente n. 2632275 c/o BPER Banca intestato a Fondazione Hospice Area Nord San Martino, IBAAN IT40Z0538723300000002632275; oppure con una DONAZIONE DEL 5×1000 indicando in dichiarazione dei redditi il codice fiscale della Fondazione San Martino 90042790361.