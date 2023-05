"Contro la Bretella nuove ferrovie e un nuovo casello autostradale" l'analisi del comitato

La proposta che il Comitato fa è il frutto dell’impegno di esperti, associazioni e cittadini che in questi anni hanno sempre ritenuto l’intervento autostradale dannoso, inutile, costoso e obsoleto e comprende una serie di interventi coordinati sui distretti industriale, ceramico e manufatturielo di Modena, Reggio Emilia e della fascia pedemontana, con un’attenzione specifica sulla mobilità sostenibile di merci e persone ma senza trascurare la mobilità su gomma.

“Quando nel 2004 fu approvato il progetto preliminare della Bretella non era ancora terminata la costruzione della superstrada Modena Fiorano Sassuolo né erano ammodernate la SP Sant’Antonino e la Pedemontana. Dal 2005 è in funzione la superstrada, con un transito giornaliero medio di circa 40.000 veicoli. Su di essa e sui collegamenti del distretto ceramico al sistema autostradale non si riscontrano oggi fenomeni estesi di saturazione e congestione, e condizioni di criticità locali possono essere ovviate con specifici interventi di adeguamento.” inizia così la presentazione delle alternative alla Bretella essposte dal Comitato no bretella di Mobilità sostenibile.

“L’assetto del territorio e del sistema produttivo è pienamente consolidato, la produzione di ceramiche è stabilizzata e non se ne prevede l’incremento: non sono quindi nemmeno immaginabili quei rilevantissimi aumenti di traffico che dovrebbero giustificare il raddoppio della capacità delle strade. La costruzione della Bretella, che parte e arriva a tre chilometri di distanza dalla superstrada, duplicandola, non ha ragione.”

La Bretella: spreco di risorse pubbliche?

Secondo il progetto la Bretella, inutile in sé in quanto non risolve nessuno dei problemi di congestione del territorio, costerebbe alle finanze pubbliche 422 milioni di euro, che in realtà nemmeno basterebbero. Già l’inflazione di un anno ha aumentato i costi di una quarantina di milioni, ma che quell’importo sia insufficiente è confermato soprattutto dalla società concessionaria: sebbene nessun vincolo burocratico impedisca oggi di procedere con i lavori, la concessionaria ha ottenuto la sospensione del loro avvio, subordinandolo alla revisione del piano economico finanziario.

Il consumo e l’impermeabilizzazione di suolo in un contesto già a rischio

Secondo l’esame del comitato “l’Unione Europea considera il suolo una risorsa da tutelare per le sue molteplici funzioni ecosistemiche, assumendo l’obiettivo di azzerare il suo consumo entro il 2050.

La realizzazione della Bretella sottrarrebbe 600.000 metri quadrati di suolo agricolo, con un danno alle corrispondenti funzioni ecosistemiche che si stima cautelativamente in oltre tre milioni di euro annui. La loro impermeabilizzazione aggraverebbe due problemi emergenti: la minore alimentazione delle risorse idriche sotterranee, in tempi in cui la siccità si palesa sempre più pericolosa, e l’accelerazione del deflusso delle acque superficiali, con maggiore pericolo di esondazioni in concomitanza con le più intense piogge connesse ai cambiamenti climatici.”