Contro il cancro infantile Modena s'illumina di verde

Mercoledì 15 febbraio, in occasione della XXI Giornata mondiale contro il cancro infantile, anche la Fontana dei due fiumi di largo Garibaldi, a Modena, sarà illuminata di luce verde. L'iniziativa è promossa da Aseop Odv, patrocinata dal Comune di Modena attraverso l’assessorato alle Politiche sociali e realizzata grazie alla collaborazione di Hera Servizi.

La Giornata mondiale contro il cancro infantile si celebra per informare e affrontare ogni anno le problematiche dei bambini e degli adolescenti con tumore e delle loro famiglie. In tutto il mondo, le associazioni dei familiari di bambini e adolescenti colpiti dal cancro, unite nel network globale Childhood Cancer International - CCI, danno vita a iniziative scientifiche e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, di sostegno e vicinanza ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie.

Anche quest'anno, in occasione del 15 febbraio, la data individuata dall’Organizzazione mondiale della sanità, le associazioni riunite all'interno di Fiagop, tra cui anche Aseop Odv, promuovono l’illuminazione con il colore verde, simbolo della campagna, di luoghi di interesse storico per sensibilizzare i cittadini sui temi dell’oncologia pediatrica e per rafforzare la rete della solidarietà.