Controlli al parapetto del ponte sulla sp324. Chiusa la strada sottostante

Sulla strada provinciale 324 a Pievepelago, partiranno dal pomeriggio di venerdì 13 ottobre, delle operazioni di verifica al parapetto del ponte Regina Elena, all’ingresso del centro abitato.

Per poter effettuare i controlli necessari, la Provincia di Modena, in accordo con il Comune di Pievepelago, ha disposto la chiusura della viabilità e delle aree sottostanti la struttura, a scopo precauzionale, per consentire di svolgere le operazioni in piena sicurezza.

Il transito sul ponte e sulla strada provinciale 324 invece è regolarmente aperto poiché non sarà interessato dai lavori.