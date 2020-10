Controlli anti-Covid, a Fiorano pattuglia della Municipale davanti alle scuole

Da sabato 10 ottobre, hanno preso il via i controlli mirati davanti alle scuole da parte della Polizia Locale. Il focus è riferito alla normativa anti-Covid19, in particolare al rispetto degli obblighi dell’uso della mascherina e dell’evitare quanto più possibile gli assembramenti.

I controlli interessano e interesseranno a rotazione tutti gli istituti: Scuole Medie di Spezzano, Scuole Medie di Fiorano, Scuole Elementari del Crociale, Scuole Materne il Castello in via Loira, Scuole Materne l’Aquilone in via Gramsci e Scuole Materne l’Arcobaleno in via Tevere.

La particolare nota di merito è il dinamismo della pattuglia. Essa infatti, spostandosi, effettuerà i controlli in più plessi, nel momento dell’ingresso e dell’uscita dalle scuole. Davanti alle elementari di Fiorano e di Spezzano continuerà a regolare il traffico, comunque, l’operatore di controllo della viabilità, ai fini di garantire la sicurezza delle persone.