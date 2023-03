Troppi incidenti, a Sassuolo controlli mirati sugli attraversamenti pedonali

La cronaca racconta di un numero elvato di incidenti, alcuni gravissimi, che hanno coinvolto pedoni a Sassuolo negli ultimi mesi. Per questo il Comune ha deciso una di attuare una campagna mirata al rispetto, da parte di automobilisti e degli stessi pedoni, agli attraversamenti pedonali.

Nei prossimi giorni la Polizia Locale di Sassuolo effettuerà controlli, in prossimità degli attraversamenti pedonali cittadini, volti ad incentivare il rispetto delle norme del codice della strada che prevede, per il conducente di autoveicolo che non osserva il diritto alla precedenza, una sanzione amministrativa che va da 167 a 665 euro, oltre alla decurtazione di 8 punti sulla patente. La situazione diventa più grave quando la violazione del divieto provoca il ferimento se non addirittura la morte dei pedoni.

“Sono troppi gli incidenti che coinvolgono pedoni sulle strisce di attraversamento – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – incidenti che possono provocare danni gravi o addirittura la morte, come avvenuto più di una volta in un recente passato. Per questo motivo la Polizia Locale di Sassuolo, nelle prossime settimane, presterà un’attenzione particolare a questo tipo di infrazioni, purtroppo sempre molto frequenti, perché non si può rischiare la vista degli altri per una disattenzione. Il mio appello, a tutti gli automobilisti, è di prestare attenzione, soprattutto nelle aree residenziali o in prossimità delle scuole dove gli attraversamenti pedonali sono molto più frequenti, e rispettare il codice della strada che è molto chiaro in questo punto; raccomando anche ai pedoni di accertarsi, prima di attraversare, che le auto in arrivo si fermino”.