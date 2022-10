Giungla davanti alle scuole, il Comune bacchetta i genitori al volante

Continuano i controlli della Polizia locale davanti agli istituti scolastici per contrastare i comportamenti di guida scorretti e garantire la sicurezza degli utenti della strada, con particolare riferimento a pedoni, ciclisti e scolari in ingresso o in uscita da scuola.

Infatti, nonostante i controlli e l’attività di sensibilizzazione svolta nei confronti di famiglie e accompagnatori, anche in passato e in collaborazione con le direzioni scolastiche, si continuano a riscontrare comportamenti di guida non conformi alle regole del Codice della Strada che mettono soprattutto a rischio la sicurezza dei cosiddetti utenti deboli.

Pertanto, il Comando della Polizia locale di Modena nei giorni scorsi ha scritto a tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della città rinnovando la richiesta di collaborazione volta a sensibilizzare a comportamenti corretti i conducenti di veicoli a motore che accompagnano gli alunni.

La Polizia locale ricorda infatti come l’attività di controllo svolta dagli operatori nei pressi degli istituti sia finalizzata prioritariamente alla tutela della sicurezza di scolari, genitori e pedoni. Il Comando di via Galilei chiede pertanto la collaborazione delle scuole “per sensibilizzare le famiglie degli studenti, e gli studenti stessi, al rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza di tutti, in particolare nelle aree adiacenti agli ingressi degli edifici scolastici” e “conferma che continuano i controlli volti a prevenire, contenere ed anche reprimere comportamenti scorretti”.