Agenti di commercio e Consulenti finanziari a convegno per il primo appuntamento pubblico

"Agenti di commercio e consulenti finanziari sono due importanti figure di operatori commerciali che svolgono un’attività fondamentale nella intermediazione dei beni e dei servizi del nostro Paese ma il cui ruolo strategico non è sempre adeguatamente riconosciuto e valorizzato. L’intermediario commerciale per acquisire centralità nella rete distributiva italiana, ma anche internazionale, deve essere più tutelato e sostenuto anche con mirati provvedimenti di carattere normativo; ma è sul piano della formazione e della qualificazione che ha la necessità di fare un salto di qualità. Ciò è ancor più vero se messo in relazione al difficilissimo contesto economico che stiamo vivendo a tutti i livelli".

Aspetti sui quali, ATSC Modena – l’associazione neocostituita degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari - farà il punto in occasione del suo 1° convegno provinciale che si terrà a Modena venerdì 9 ottobre con inizio alle ore 15, presso la “Sala Panini” della Camera di Commercio.

“Il nostro primo incontro pubblico - afferma Marco Bassini, presidente di ATSC MODENA – sarà l’occasione per presentare la nostra nuova associazione, la sua strategia sindacale, le sue attività associative, compresi gli strumenti di tutela e sostegno che metteremo a disposizione dei nostri associati; ma, come riporta il titolo del nostro convegno, focalizzeremo la nostra attenzione soprattutto sulla evoluzione della figura dell’intermediario commerciale e sul fatto che essendo l’agente di commercio un imprenditore di se stesso necessita di un bagaglio di conoscenze e competenze.” “Grazie alla presenza del Dott. Franco Damiani presidente di ATSC Nazionale - ha concluso Bassini – si parlerà di alta formazione e sarà presentato il corso di laurea Scienze della comunicazione per l’azienda e il commercio, ideato e realizzato pensando soprattutto agli agenti di commercio e ai consulenti finanziari”.

Parteciperanno ai lavori, oltre al presidente Marco Bassini, Franco Damiani, presidente nazionale di ATSC; è stato invitato anche Giuseppe Molinari, presidente della Camera di Commercio di Modena.

L’incontro, aperto a tutti, sarà anche l’occasione per un confronto più ampio sui temi che riguardano la categoria tra i quali l’esito della recente tornata elettorale che ha cambiato gli assetti della governance dell’ Enasarco le cui operazioni di voto si sono concluse ieri mercoledì 7 ottobre.