Innovazione tecnologica nelle cardiopatie strutturali, esperti a convegno a Modena

La Cardiologia italiana si ritrova questa settimana al Centro Servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia di UNIMORE, in via del Pozzo 71 a Modena, per un importante convegno sul tema dell’innovazione tecnologica nelle cardiopatie strutturali. L’appuntamento con “ Mo-Valve Education ” è fissato per il prossimo venerdì, 3 maggio, dalle 8.45 alle 18 e vede protagonisti nella segreteria scientifica il Dottor Fabio Sgura , cardiologo emodinamista del Policlinico di Modena, e la Dottoressa Francesca Coppi , dirigente medico cardiologo, entrambi operanti nell’ambito della SC Cardiologia diretta dal Professor Giuseppe Boriani.

«Lo scopo del congresso - spiegano Coppi e Sgura - è quello di confrontarci con colleghi di tutta l’Emilia Romagna e non solo per effettuare un trattamento delle valvole sempre meno cardiochirurgico ma più endovascolare per la valvola aortica per la valvola mitralica e tricuspide. Quando i pazienti hanno delle emorragie che non possono fare la terapia anticoagulante noi facciamo la chiusura dell’auricola in un’area. Ci troviamo a Modena, una terra di motori, zona in cui nell’ambito delle valvole siamo leader a livello nazionale, producendo abbinate pubblicazioni scientifiche».