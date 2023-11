Bambini con il Diabete di tipo 1, a Modena la Sanità locale e il volontariato fanno scuola

Sabato 11 novembre, in occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione del Diabete, si è tenuto a Modena presso la sala congressi dell'Hotel RMH Raffello un convegno che ha visto confrontarsi sul tema del diabete 1 nei bambini a scuola, medici pediatri, diabetologi, ma anche insegnanti ed esponenti del mondo della scuola e genitori.

Il diabete di tipo 1 (T1D) è una malattia autoimmune che si manifesta in età evolutiva, per la quale non esiste una prevenzione. Anche nella nostra provincia, i casi di T1D fra bambini e adolescenti sono in aumento: ogni anno a Modena e provincia si registrano dai 25 ai 30 nuovi esordi di malattia e ad oggi sono più di 200 i ragazzi seguiti presso l'ambulatorio di Diabetologia Pediatrica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena. Conoscere questa patologia, così come le tematiche più rilevanti della gestione e dell'inserimento scolastico, è fondamentale per tutti gli operatori scolastici, così che gli alunni con diabete possano condurre la vita scolastica come i coetanei.

Sul fronte della formazione, la Pediatria di Comunità dell'Azienda USL di Modena propone già da alcuni anni ai docenti che accolgono nelle loro classi bimbi con T1D, momenti formativi ad hoc in collaborazione anche coi referenti dell'Associazione dei giovani con diabete di Modena (AGDM) - come previsto anche dall'aggiornamento del 2019 del Protocollo aziendale di inserimento scolastico del bambino con T1D. Negli ultimi anni nella nostra realtà sono maturate diverse esperienze virtuose, che vedono coinvolti i professionisti sanitari dell'Azienda USL di Modena, gli insegnanti, le famiglie ed i volontari AGDM.

"L'evento organizzato da Associazione dei Giovani con Diabete di Modena (AGDM) e Azienda USL di Modena ha rappresentato un evento informativo e formativo fondamentale per condividere e valorizzare il grande lavoro di rete effettuato negli ultimi anni, in modo che queste buone esperienze possano divenire patrimonio comune e agevolare la gestione del bambino con patologia cronica nell'ambiente scolastico al fine di garantire la frequenza, la socializzazione e l'apprendimento", spiega Daniele Bandiera, presidente di AGDM. "La stretta e proficua collaborazione tra tutti gli interlocutori coinvolti rappresenta un valore aggiunto imprescindibile per il futuro e per ulteriori estensioni".

Sempre sabato 11 novembre, i volontari di AGDM hanno presenziato a un banchetto informativo a Modena nel centro commerciale I Gelsi con la collaborazione di COOP Alleanza 3.0 per sensibilizzare la cittadinanza al tema del diabete, offrendo gratuitamente l'opportunità di test glicemici e questionari su fattori di rischio e salute.

L'Associazione dei giovani con diabete di Modena è una Organizzazione di Volontariato che opera in tutta la provincia di Modena con attività che mirano a ottenere una sempre migliore assistenza sanitaria per i minori colpiti da Diabete 1, anche col sostegno a progetti che promuovano la socialità, l'integrazione e l'accoglienza del ragazzo con diabete nei gruppi di coetanei. A questo proposito si occupa di attività per: tutelare i diritti dei giovani con diabete 1; per promuovere la conoscenza del diabete 1 per favorire la diagnosi precoce, la prevenzione delle complicanze e la corretta adesione alla terapia; per favorire il pieno inserimento dei ragazzi con diabete nelle attività scolastiche, sportive e lavorative adatte alle loro attitudini e possibilità; per promuove incontri pubblici di informazione sulla patologia; per attivare percorsi per migliorare l'accesso ai nuovi farmaci e dispositivi tecnologici, ecc.