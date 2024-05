Sicurezza e reati nelle scuole, il convegno con i docenti all'Accademia Militare

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

L'Accademia Militare di Modena ha ospitato oggi un importante evento formativo organizzato dalla Procura della Repubblica di Modena e dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, ambito territoriale di Modena, su un tema di grande attualità ed estrema delicatezza. Al centro del dibattito, infatti, c'erano le recenti novità introdotte dalla legge n. 25 del 4.3.2024 sul fronte delal sicurezza verso il personale scolastico.

L'incontro è stato finalizzato ad illustrare non solo le nuove disposizioni per la tutela della sicurezza, ma anche le buone prassi per "intercettare" tutte le possibili notizie di reato in danno di minori (o quelle alle quali abbiano assistito) acquisite dal personale docente ed ausiliario in ambiente scolastico.

L'incontro, tenuto conto dell'elevato numero dei partecipanti, si è tenuto presso l'aula magna dell'Accademia Militare di Modena grazie alla disponibilità del Comandante, Gen. D. Davide Scalabrin.

All'evento erano presenti circa 400 persone tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e personale docente appartenente alle 120 scuole statali e paritarie, di ogni ordine e grado, della provincia di Modena.