Gattile intercomunale, nuova convezione per la gestione fino al 2024

È stata rinnovata la Convenzione per la gestione del Gattile intercomunale sottoscritta dal Comune di Modena e dai Comuni di Bastiglia, Castelfranco, Castelnuovo Rangone e Nonantola. Il Consiglio comunale, nella seduta di giovedì 20 ottobre, ha approvato, infatti, con voto unanime la delibera per la nuova convenzione presentata dall’assessora all’Ambiente Alessandra Filippi.

In forza della convenzione, che ha validità triennale e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024, i Comuni aderenti usufruiscono dei servizi di recupero, custodia, cura e sostentamento dei gatti con abitudini domestiche randagi o rinunciati forniti dal Gattile intercomunale versando un contributo economico per la sua gestione. La quota di partecipazione a carico di ciascun Comune è definita tenendo conto della popolazione, della superficie territoriale e del dato storico degli ingressi da ogni Comune: per ognuno dei tre anni, il Comune di Castelfranco verserà 15.362 euro; Nonantola 7.956 euro; Castelnuovo Rangone 4.275 euro; Bastiglia 1.830 euro.

Il nuovo Gattile intercomunale di strada Pomposiana 292/a, operativo dall’inizio del 2022, è gestito dalla cooperativa sociale Caleidos in collaborazione con i volontari dell’associazione animalista Oipa.

In coerenza con il progetto di gestione redatto dall’Ufficio diritti animali del Comune di Modena, il gestore si occupa della gestione ordinaria della struttura garantendo la salute e il benessere degli animali ospiti, gli interventi sanitari per i gatti residenti e quelli recuperati sul territorio attraverso il servizio di vigilanza veterinaria integrato con quello di competenza dell’Ausl, e l’associazione si occupa della promozione delle adozioni e delle colonie feline di Modena. Gestore e associazione svolgono, inoltre, azioni per favorire la restituzione ai padroni dei gatti ritrovati (per i gatti non è semplicissimo perché non c’è obbligo di microchip) e per promuovere la corretta convivenza tra persone e animali.

Tra gennaio e agosto 2022, sono 335 i gatti provenienti dai territori del Comune di Modena e dei Comuni convenzionati entrati nella struttura (174 dei quali sono gattini sotto i sei mesi di vita). Nello stesso periodo, le adozioni sono state 74 e 89 gli affidi dei cuccioli alle balie feline per lo svezzamento, mentre sono stati 13 i gatti ritrovati resi al proprietario.

Intervenendo prima del voto, Paola Aime (Europa verde-Verdi) ha apprezzato la qualità del nuovo gattile e l’attenzione data alla cura degli animali.