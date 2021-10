Cooperazione internazionale, domande fino al 15 ottobre

Fino a venerdì 15 ottobre ci si può candidare per partecipare al corso per volontari. I posti disponibili sono 25, le lezioni in dieci weekend da novembre a giugno

C’è tempo fino a venerdì 15 ottobre per presentare domanda di partecipazione al corso per volontari della cooperazione internazionale, promosso dal Comune di Modena, che inizierà a novembre.

Giunto alla 16ª edizione, il corso offre formazione teorica e competenze operative con l’obiettivo di stimolare e valorizzare la presenza dei giovani nella cooperazione internazionale e, al tempo stesso, sostenere la crescita del tessuto associativo modenese che opera attraverso progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà, agevolando la relazione tra i partecipanti al corso e le realtà già esistenti sul territorio.

I posti a disposizione sono 25. Le candidature devono essere inviate entro le ore 12 di venerdì 15 ottobre utilizzando i moduli scaricabili dal sito internet dove si trovano anche i dettagli del bando e i criteri in base ai quali saranno effettuate le selezioni tra tutte le domande pervenute nei termini. Per ulteriori informazioni: ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi, tel. 059.2033779; mail relazioni.internazionali@ comune.modena.it

Il programma è articolato in dieci weekend didattici e in due conferenze-workshop nei quali saranno approfonditi temi come economia internazionale, sviluppo e finanza etica; project management e pratica della progettazione; i rapporti nord-sud del mondo; gli squilibri nell’economia globale; la sicurezza della cooperazione internazionale, tecniche di reportage e di comunicazione della cooperazione internazionale, migrazioni e co-sviluppo. Tra i temi trattati, gli squilibri dell’economia globale attraverso il cibo e la migrazione attraverso una prospettiva antropologica e la gestione dei conflitti.

Gli incontri inizieranno a novembre e termineranno nel giugno del 2022, alternando lezioni frontali con docenti universitari ed esperti, testimonianze di volontari, attività laboratoriali, analisi di esperienze e buone pratiche e momenti di confronto. Se le condizioni di sicurezza sanitaria lo consentiranno, i corsisti potranno svolgere un’esperienza di volontariato, in Italia o all’estero, con partenze programmate tra giugno e dicembre 2022.

Nel rispetto dei protocolli di sicurezza per la prevenzione del contagio, le attività didattiche si svolgeranno in prevalenza in Galleria Europa mentre altre attività sono previste presso la Ong Overseas, a Spilamberto. Nel caso in cui l’emergenza sanitaria dovesse prolungarsi, le attività potranno essere rimodulate, prevedendo una modalità mista già sperimentata nella 15ª edizione, e le esperienze di volontariato cancellate qualora non sussistano le necessarie condizioni di sicurezza.

Il corso per volontari della cooperazione internazionale è promosso dal Comune di Modena e organizzato dall’Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, l’Università di Modena e Reggio Emilia, la Provincia di Modena, Solidarietà e cooperazione-Cipsi, Centro servizi volontariato Terre estensi e Overseas, e con il sostegno finanziario della Fondazione di Modena. Ha, inoltre, il patrocinio della Regione, di Anci, del Comune di Spilamberto e del Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani.