Emilia-Romagna, entro agosto prima dose di vaccino all'80% della popolazione

L'Emilia-Romagna ha raggiunto di fatto l'immunità di gregge per la popolazione più anziana. E si avvia a raggiungere l'obiettivo della copertura all'80% della popolazione almeno con la prima dose entro la fine di agosto. A fare il punto è Raffaele Donini, assessore regionale alla Sanità, questo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa in videocollegamento. "Oggi abbiamo raggiunto l'obiettivo del 70% di vaccinati con almeno una dose- spiega Donini- e siamo in una condizione molto buona anche sul ciclo completo, perchè siamo intorno al 56%. E questo ci fa ben sperare, anche in ragione delle prenotazioni che stanno aumentando e che speriamo aumentino ancora in agosto, di arrivare a fine estate superando il 70% delle immunizzazioni".

Al momento sono 281.000 le prenotazioni in agenda, per la stragrande maggioranza dai 40 anni in giù. E i tecnici della Regione sottolineano che il picco si è registrato la settimana scorsa, "dopo il discorso di Draghi". Con questi numeri, quindi, "a fine estate dovremmo arrivare all'80% di prime dosi". E aggiunge: "Siamo di poco sopra la media nazionale, al momento non ci sono problemi sulla campagna vaccinale in Emilia-Romagna. Vedremo in agosto quante forniture arriveranno".

Ad oggi gli over 80 sono coperti al 98% con la prima dose e al 94% con la seconda. I 70enni sono al 90% e 83% mentre i 60enni sono all'85% e 72%. "Abbiamo raggiunto la sostanziale immunità di gregge nella popolazione più anziana- tira le somme Donini- restano però circa 130.00 persone da vaccinare. A ieri avevamo quasi due terzi dei vaccini disponibili tra J&J e Astrazeneca, quindi ne abbiamo abbastanza per immunizzarli. Continueremo a cercare di vaccinarli il più possibile".

Per quanto riguarda le altre fasce di età, in Emilia-Romagna ad oggi i 50enni sono coperti al 76% con la prima dose e al 68,5% con il richiamo, i 40enni al 62% e al 44%, i 30enni al 53% e al 31%, i 20enni, che "hanno avuto un balzo nell'ultima settimana", sono coperti al 51% e al 26% mentre i 12-19enni al 35% e al 12%. A questo si aggiunge il mezzo milione di persone in Emilia-Romagna a rischio perché soffre di altre patologie, coperto all'86% con la prima dose e al 73% con il richiamo.

Poi ci sono i degenti delle Cra "vaccinati al 100%", elenca Donini, gli operatori sanitari e socio-sanitari al 93% e gli operatori scolastici oltre l'81%. Infine, in Emilia-Romagna sono stati vaccinati anche quasi 82.000 non residenti, in particolare in ambito universitario, delle Forze dell'ordine, lavoratori fuorisede e anche chi arriva in regione per curarsi.