Passa la Modena-Pavullo, attenzione alla chiusura delle strade. Soppressi alcuni bus

Domenica 10 settembre dalle ore 10 è in programma la gara ciclistica competitiva juniores “Modena Pavullo” e, per consentire lo svolgimento della manifestazione, sarà temporaneamente sospesa la circolazione lungo il percorso.

In particolare, a Modena sarà deviato il traffico nella tratta via Nuova Estense, tangenziale complanare Einaudi, via Giardini, in direzione periferia da mezz’ora prima del transito dei ciclisti fino ad esaurimento.

La competizione, che interessa ragazzi di 17 e 18 anni e riguarda un percorso di 101 chilometri, partirà dalla polisportiva Gino Nasi in via Viterbo e seguirà il seguente itinerario: via Latina, via Lazio, strada Vaciglio, via Nuova Estense, tangenziale complanare Einaudi, via Giardini. Da qui la corsa proseguirà percorrendo via Giardini in direzione periferia.Dopo Casinalbo, la corsa arriverà nel territoio di Formigine, fino a Ubersetto, dove è previsto un circuito di km 5 da ripetere 10 volte (Via Viazza 1° Tronco, Via 4 Passi, Via Giardini). Nel territorio di Formigine Indicativamente dalle 9.30 alle 13, è prevista la sospensione della circolazione stradale, compresi i pedoni, in tutto il tratto di via Giardini di competenza del Comune di Formigine (dalla Bertola a Ubersetto) e in via Quattro Passi.

A Maranello inizierà la salita lungo la Giardini: S.Venanzio, Montagnana, Stella, Ligorzano, Serramazzoni (Gpm), innesto SS 12 Madonna dei Baldaccini, S.Antonio, Pavullo nel Frignano (Via Marchiani, Via Umberto I, Via del Mercato, Via Giardini P.zza C.Battisti) dove è previsto l'arrivo.

Modifiche al trasporto pubblico

Linea 4 direzione Latina: percorre via Vignolese, via Gelmini ed effettua sosta al capolinea di via Gottardi. In direzione Galilei: parte dal capolinea di via Gottardi, percorre via Gelmini, via Vignolese poi percorso regolare.

Linea 13 direzione Baggiovara: via Giardini, via Pablo Neruda, in prossimità della Motorizzazione Civile entra in Tangenziale direzione Sassuolo, strada Cucchiara, via del Monastero, stradello Opera Pia Bianchi poi capolinea di Baggiovara. In direzione Modena: effettuata la fermata "Baggiovara Treno" transita di nuovo dal capolinea di Baggiovara, poi percorre stradello Opera Pia Bianchi, via del Monastero, tangenziale direzione Modena, Tangenziale Quasimodo, via Giardini poi percorso regolare.

Modifiche di percorso saranno attivate per le seguenti linee extraurbane: 670 (corsa 6796/32 delle ore 10:15 Sassuolo-Modena); 731 (corsa 7288/23 delle ore 09:20 Modena-Vignola); 800 (corsa 8013/52 delle ore 09:00 Pavullo-Modena; corsa 8014/31 delle ore 10:00 Modena-Pavullo).