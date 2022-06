Il cordoglio della comunità fioranese per la scomparsa del comandante Mosto

Il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi, ha voluto, nella serata di domenica 19 giugno, esprimere a nome suo e di tutta la comunità fioranese, l’incredulità e il cordoglio, per l’improvvisa scomparsa del comandante della stazione dei carabinieri di Fiorano, Lorenzo Mosto, deceduto nel pomeriggio a causa di un tragico incidente.

Per pregare e ricordare il luogotenente Mosto, domani, martedì 21 giugno, alle ore 19.45 verrà recitato il santo rosario in Santuario, mentre mercoledì 22 giugno, saranno celebrati i funerali nella chiesa parrocchiale di Fiorano alle ore 9.30.

Queste le parole del Sindaco, poche ore dopo la scomparsa del carabiniere: “Sono letteralmente sconvolto. Il comandante Lorenzo Mosto era per me anche un amico, posso dire un vero amico. Da quando sono sindaco ho sempre ritenuto un fortuna avere lui come comandante della locale stazione dei carabinieri. Lorenzo Mosto sapeva unire, senza forzature e con singolare equilibrio, la ferrea professionalità del suo ruolo ad una forte umanità. La dimensione del Comune di Fiorano consente ancora rapporti umani e diretti tra i diversi rappresentanti delle istituzioni e tra questi e i normali cittadini. Per questo possiamo parlare ancora di comunità, di cui Lorenzo Mosto è un pilastro importante. Per questo, allo stesso modo, la nostra comunità è sconvolta e ferita, orfana di una figura che con grande umanità assicurava la legalità e dava a tutti un senso diffuso di sicurezza. Quando lo ringraziavo per il suo operato, specialmente in situazioni delicate, rispondeva sempre con le parole “E’ dovere” . Personalmente, e a nome di tutti i cittadini che rappresento, porgo alla famiglia sinceri sentimenti di condoglianza. Lo stesso messaggio rivolgo all’Arma dei Carabinieri, nella persona del comandante provinciale Colonnello Caterino: tutti noi, insieme con loro, abbiamo perso un grande servitore dello Stato.”

Anche CNA esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Mosto: “Abbiamo appreso con sincero sgomento la notizia della improvvisa scomparsa del luogotenente Lorenzo Mosto, persona di cui nel corso della sua permanenza sul territorio abbiamo imparato a conoscere per le sue grandissime doti professionali e umani. È un fatto che ci lascia senza parole. Ci stringiamo alla famiglia, alla quale voglio esprimere le più sincere condoglianze a titolo personale e dell’intera Associazione.

“Con la scomparsa di Lorenzo la comunità perde una delle sue componenti più importanti. Sarà difficile sostituirlo professionalmente, impossibile farlo sul lato umano”, commenta Michele Iacaruso, presidente della CNA di Fiorano e dell’Area di Sassuolo.