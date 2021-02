Carabiniere deceduto in moto, il cordoglio del Comandante Pucciatti e della città

E' un giorno di lutto per l'Arma di Modena, che questa mattina ha perso in un tragico incidente stradale Massimiliano Tona, appuntato scelto qualifica speciale della Compagnia di Modena. Il 54enne, molto conosciuto in città, è rimasto vittima di una caduta in moto durante il servizio, avvenuta lungo la complanare Einaudi intorno alle 10.30 di mattina.

"Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena si stringe con grande affetto alla mamma Lucia, ai suoi tanti amici e a tutti coloro che hanno imparato a conoscerlo e a volergli bene nei suoi 34 anni di servizio nell’Arma e nei suoi 19 anni di servizio trascorsi sulle strade di Modena a bordo delle autoradio e delle motoradio, che lo rendevano fiero di essere un componente della Sezione Radiomobile di Modena", ha dichiarato il comandante provinciale col. Marco Pucciatti.

"Ci stringiamo intorno ai suoi colleghi, perché per Massimiliano la Sezione Radiomobile di Modena era una parte della sua famiglia. Massimiliano, infatti, era figlio di un Brigadiere dei Carabinieri, anche lui in servizio su una motocicletta dell’Arma e da lui aveva ricevuto tutta la passione per il servizio a favore della comunità modenese. Nella circostanza ringrazio tutte le Autorità, i rappresentanti delle Istituzioni, dei corpi sociali e delle migliaia di cittadini della provincia di Modena che stanno facendo pervenire attestati di stima e di affetto per l’Appuntato Scelto QS Massimiliano Tona e per chi, come lui, garantisce l’ordine, la sicurezza pubblica e la serena convivenza - ha aggiunto Pucciatti - Oggi è il momento della commozione e del ricordo e da Bologna sono immediatamente venuti a dare conforto ai carabinieri colpiti da questo grave lutto il Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna e personale del suo staff””.

“Cordoglio e vicinanza alla famiglia e a tutta l’Arma dei carabinieri” sono stati espressi anche dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli, anche a nome dell’intera comunità modenese, “per la grave perdita subita con la scomparsa di Massimiliano Tona".