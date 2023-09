Scomparsa del presidente Giorgio Napolitano, il cordoglio di Modena

“Con l’addio al presidente emerito Giorgio Napolitano, l’Italia perde un grande uomo delle istituzioni con un forte legame con la nostra città”. Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ricorda così, in un messaggio di cordoglio, la figura di Napolitano fin da quando, “da ministro dell’Interno, nel 1998, firmò il primo Patto per Modena sicura, e poi da presidente della Repubblica tornò più volte a trovarci: nel 2007 per rendere omaggio alla camera ardente del Maestro Luciano Pavarotti, nel 2009 in visita istituzionale in città e nel 2012 nelle zone della nostra provincia colpite dal terremoto”.

Muzzarelli sottolinea anche come “nei suoi nove anni da presidente della Repubblica Napolitano è stato capace di rappresentare l’Italia con grande amore per il nostro Paese, cercando di trovare soluzioni in momenti difficili e avendo sempre a cuore il futuro della democrazia e la sua capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini. Da Presidente emerito, ha poi continuato a dare il suo contributo di ideali e valori, tenendo un rapporto forte con la nostra città: ricordo, tra l’altro, la sua partecipazione in video nel 2017 alla Summer School Renzo Imbeni per parlare di quell’Europa che tanto amava e in cui riteneva che una città come Modena ed un Paese come il nostro dovessero essere protagonisti”.

Il cordoglio per la scomparsa del presidente Napolitano è stato espresso anche dal presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi sottolineando "il profondo senso delle istituzioni e il rigore che hanno caratterizzato i suoi nove anni al Quirinale: un esempio che ci deve guidare nel nostro impegno istituzionale".

"Giorgio Napolitano è stato un grande Presidente della Repubblica, al servizio del Paese, delle italiane e degli italiani, garante del confronto democratico e del corretto funzionamento delle istituzioni. Della democrazia. E prima ancora è stato protagonista nella sua vita politica della sinistra italiana e non solo, un riformista vero. Un protagonista della storia italiana, che in particolare in Emilia-Romagna ricordiamo con affetto perché fu lui, da Capo dello Stato, a farci sentire da subito vicina l'intera comunità nazionale dopo il terribile sisma del 2012", ha dichiarato invece il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

Anche tutta il Partito Democratico modenese esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente della Repubblica emerito: "Ci lascia colui che, prima di tutto, è stato un uomo delle istituzioni la cui vita è stata impiegata nella tutela dello Stato, che ha servito nei suoi massimi consessi, che ha servito nei suoi massimi consessi, da deputato a Presidente della Camera, da Ministro dell'Interno fino alla Presidenza della Repubblica. Napolitano è stato un membro della sinistra italiana, testimoniando come i valori di solidarietà ed eguaglianza non soltanto si conciliassero, ma fossero consustanziali alla stessa idea di Repubblica democratica sorta dalle ceneri della dittatura fascista e della Seconda guerra mondiale. A lui il nostro più caro ricordo e il ringraziamento per l’inestimabile servizio reso al Paese".