Il cordoglio e l'affetto per Adriana Querzè dal mondo della politica e della scuola

Il Partito democratico della città di Modena e la Federazione provinciale esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia di Adriana Querzè, la cui morte "lascia un grande vuoto". Commentano i dem: "La sua indubbia competenza e la sua passione, messe al servizio dei cittadini modenesi per 10 anni nel ruolo di assessora alla Pubblica istruzione, sono un esempio di impeccabile gestione della cosa pubblica. Dedicò tutta la sua vita al mondo della scuola, fu insegnante alle elementari e poi dirigente scolastica, pubblicando vari libri di testo. Lavorò come formatrice dei docenti, soprattutto riguardo tematiche quali disabilità e intercultura, collaborando anche con enti locali e università. Una donna instancabile che ha sempre messo al primo posto il bene della comunità".

Anche il Presidente della Regione, Stefano Bonaccini, è intervenuto dopo aver appreso la notizia giunta nel pomeriggio di ieri: "La scomparsa di Adriana Querzè è una notizia che mi addolora moltissimo. Ho avuto la fortuna di conoscerla e lavorarci assieme in qualità di assessori della prima Amministrazione Comunale a guida Giorgio Pighi. Una donna estremamente competente e determinata, che ha sempre vissuto l’impegno amministrativo e politico come missione civile. Un abbraccio ai familiari. Ci mancherai, Adriana".

Modena Volta Pagina, il gruppo nato proprio dall'ultima esperienza politica di Adriana Querzè - si stringe ad Arturo Ghinelli e Paola Ghinelli, marito e figlia dell'ex assessore: "Modena tutta, perde con Adriana una donna meravigliosa, un'amata maestra, una rispettata dirigente scolastica, una grande pedagogista, un'attenta amministratrice pubblica ed una coerente ed integerrima politica. Adriana è stata molto vicina a Modena Volta Pagina e ci ha sempre spronato ad onorare i sentimenti antifascisti e democratici di una città Medaglia d'Oro della Resistenza. Pensiamo che il miglior modo di ricordarla, sia citare le sue stesse parole all'indomani delle elezioni amministrative del 2019 "... la sinistra a Modena va ricostruita, qui ed altrove, dalle sue basi politiche, sociali, di senso perchè è solo da lì che nasce l'utopia che indica la direzione alle carovane e che non costringerà tanti a votare, in futuro, il meno peggio. Un affettuoso abbraccio a chi ha lavorato per questa utopia e ha perso". Ricordiamoci queste parole nel nostro operare quotidiano, per portare avanti il suo pensiero che per tanti di noi è stato alla base del proprio agire politico.

La Cgil di Modena, unitamente alle categorie dei pensionati Spi Cgil e della scuola Flc Cgil, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa della 67enne: "Ricordiamo Adriana Querzè come punto di riferimento importante per generazioni di insegnanti modenesi in tutti i ruoli che ha ricoperto, sia come docente che come dirigente: appassionata di quella passione contagiosa, pioniera e innovativa. La sua idea di scuola era quella della della Costituzione: aperta, democratica e inclusiva. Vicina ai lavoratori della scuola della Cgil ha più volte collaborato, come formatrice, con la Flc e con Proteo Fare Sapere in occasione di corsi e momenti di aggiornamento, riscontrando sempre consensi e apprezzamento.