Coronavirus. A Modena 331 nuovi positivi, 319 in ricovero domiciliare

In provincia di Modena, sono 331 i nuovi positivi, 133 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 37 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 12 attraverso screening sierologici, 8 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, per 141 casi è in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 133, gli asintomatici 198.

La distribuzione del virus si presenta così sul territorio provinciale: Bomporto 6 positivi, Campogalliano 1, Camposanto 1, Carpi 35, Catselfranco E. 14, Catselnuovo R.8, Castelvetro 7, Cavezzo 4, Concordia 5, Finale Emilia 3, Fiorano M. 7, Fiumalbo 1, Formigine 24, Frassinoro 2, Guiglia 1, Lama Mocogno 1, Maranello 6, Marano 3, Medolla 4, Mirandola 19, Modena 98, Montecreto 1, Montese 1, Nonantola 4, Novi 1, Pavullo 5, Prignano 3, Polinago 2, Ravarino 2, San CesarioS/P 1, San Felice S/P 6, San Possidonio 1, San P>rospero 1, Sassuolo 16, Savignano S/P 3, Serramazzoni 1, Soliera 7, Spilamberto 3, Vignola 9, Zocca 3. Fuori Provincia 11.

Si registrano purtroppo 8 decessi inseriti nel bollettino regionale. Tre donne di 83 anni di Fanano, Mirandola e Modena, una donna 90enne di Modena e un dii 79 di Formigine. Gli uomoni sono un 63enne di Vignola, un 95enne Modenese e un signore di 93 anni di Carpi.

Salgono cosi a a 942 i decessi accertati da marzo ai primi di gennaio.

Per quello che riguarda i guariti in provincia di Modena si aggiungono 112 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 24.411