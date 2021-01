Covid. A Modena 295 nuovi casi, oggi nessun nuovo ricovero in Terapia Intensiva

In provincia di Modena sono 295 i nuovi positivi.

Di questi 184 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 24 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 3 attraverso screening sierologici, 3 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, per 81 casi è in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 184, gli asintomatici 111.

I nuovi contagi sono così distribuiti sul territorio: Bastiglia 1, Bomporto 6, Campogalliano 3 Carpi 23, Castelfranco >E. 14, Castelnuovo R. 8, Castelvetro 5, Cavezzo 3, Concordia 7, Fanano 1, Finale Emilia 6, Fiorano M 4, Formigine 11, Maranello 2, Marano 5, Medolla 2, Mirandola 6, Modena 94, Montecreto 1, Montese 1, Nonantola 4, Novi 4, Pavullo 8, Prignano 3, Ravarino 1, Riolunato 1, San Cesario S/P. 2, San Felice S/P. 11, San Possidonio 5, Sassuolo 11, Savignano 2, Soliera 6, Spilamberto 6, Vignola 10. Fuori provincia 18.

Si registrano purtroppo 8 decessi inseriti nel bollettino regionale di cui 7 donne: una 74enne di Castelfranco Emilia, due donne di Sassuolo una di 81 anni e una di 89 anni, una 92enne carpigiana, una signora di 96 anni di Soliera e due signore modenesi di 95 e 97 e un uomo di 79 anni sempre di Modena.

Salgono cosi a a 950 i decessi accertati da marzo ai primi di gennaio.

Aumentano anche i guariti in provincia di Modena con 166 nuovi guariti . Ad oggi i guariti complessivi sono 24.577