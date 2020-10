Contagio, a Modena altre 6 persone decedute. I positivi sono 89

Una giornata che riavvolge il nastro di aparecchi mesi, riportandoci ai momenti più tragici dell'epidemia. Si contano infatti nelle ultime ore ben 6 decessi nella nostra provincia, che ganno salire il computo a 500 vittime. Il dato odierno, tuttavia, si riferisce ai decessi avvenuti tra il 20 e il 22 ottobre, finora non comunicati.

Quattro decessi nel capoluogo: un 77enne, un 87enne, un 98enne e una 81enne. Deceduta una 81enne anche a Sassuolo e una 86enne a Fiorano Modenese.

I nuovi contagi sono invece 89, di cui 51 asintomatici. Quattro persone sono ricoverate, non in condizioni critiche.

Campogalliano 1, Carpi 6, Castelfranco E. 1, Finale Emilia 2, Frassinoro, Guiglia 16 (cra), Lama Mocogno 1, Maranello 2, Medolla 1, Mirandola 1, Modena 27, Nonantola 3, Novi 1, Palagano 1, Pavullo 2, San Felice S/P 2, San Prospero 5, Sassuolo 4, Savignano S/P 1, Serramazzoni 1, Soliera 2 e Vignola 5 sono i comuni di residenza. Quattro da fuori provincia.

Fra di loro 38 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 8 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 16 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, per 27 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Per quanto riguarda le scuole, sono 7 i contagi odierni. E’ stato disposto l’isolamento domiciliare per alunni e personale scolastico di due classi della scuola secondaria di primo grado ‘Fassi’ di Carpi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si aggiungono poi 6 nuovi guariti. Alla data di oggi sono 4377 le persone guarite.