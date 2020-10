Contagi, 123 casi nel modenese: 2 in Terapia Intensiva. Quattro decessi

Si registrano purtroppo quattro nuovi decessi di persone covid-positive in provincia di Modena. Tre decessi sono nel capoluogo, un 82enne, una 95enne e una 92enne - mentre la quarta vittima è una donna di 87 anni di Sassuolo. Sono 504 e persone decedute da marzo ad oggi.

In provincia di Modena, su 123 nuovi positivi, 73 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 30 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 6 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 2 sono casi positivi asintomatici al momento della diagnosi identificati per positività allo screening sierologico, 3 sono risultati positivi al test pre-ricovero, per 9 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Sui 123 casi di oggi, 14 sono relativi all’ambito scolastico (studenti/operatori della scuola)

I sintomatici sono 73, gli asintomatici 50. Sono 8 le persone ricoverate, cui se ne aggiungno due in Terapia Intensiva. E' bene precisare che il numero di nuovi casi ricoverati in terapia intensiva (o subintensiva) può non coincidere con il comunicato nel bollettino regionale, ad esempio a causa di variazioni di regime di ricovero dei singoli pazienti covid nel corso del loro periodo di degenza (trasferimento ad altri reparti).

Comuni di residenza: Bomporto 1, Campogalliano 2, Carpi 9, Castelfranco E. 2, Castelvetro 1, Concordia 3, Finale Emilia 1, Fiorano M. 1, Formigine 3, Guiglia 2, Lama Mocogno 1, Maranello 2, Marano 2, Medolla 2, Mirandola 3, Modena 48, Nonantola 3, Novi 1, Pavullo 5, Ravarino 1, San Prospero 11, Sassuolo 4, Savignano S/P 2, Serramazzoni 1, Soliera 4,Spilamberto 2, Vignola 2. Non residenti in provincia 4.

In termini di casi attivi, l'incremento di oggi è abbastanza limitato, tenendo conto che si sono registrati ben 53 nuovi guariti.