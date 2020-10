Contagio. A Modena oggi solo 21 sintomatici, ma 16 ricoverati

In provincia di Modena si contano oggi 151 nuovi positivi. Anche oggi, come ieri, il numero dei sintomatici è molto esiguo rispetto al totale: sono solo 21 i cittadini che sono stati sottoposti al test in presenza di sintomi. Altri 64 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 1 è stato diagnostico attra verso test sierologico, e per 65 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Tra i nuovi casi sono 16 quelli ricoverati nelle ultime ore, nessuno in Terapia Intensiva.

I comuni di residenza: Bomporto 3, Campogalliano 3, Carpi 13, Castelfranco E. 10, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 1, Finale Emilia 3, Fiorano M. 3, Formigine 10, Guiglia 2, Maranello 4, Mirandola 2; Modena 62, Nonantola 5, Novi 1, Pavullo 1, Prignano 1, Ravarino 3, San Felice S/P 1, Sassuolo 8, Savignano S/P 3, Soliera 1, Spilamberto 1, Vignola 4, Zocca 1. Residenti fuori provincia 4.

Si registrano purtroppo due ulterioi decessi inseriti nel conteggio regionale: un sassolese di 78anni e un modenese di 84. Le vittime sono così 506.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si aggiungono poi 15 nuovi guariti. Alla data di oggi sono 4462 le persone guarite. Circa 1.500 i casi attivi