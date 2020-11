Carabiniere positivo, stop forzato anche per la Stazione di Ravarino

Stazione Mobile dell'Arma in funzione anche a Ravarino. Per la quinta volta in questa pandemia, infatti, una stazione dei Carabinieri è stata costretta alla chiusura per l'isolamento del personale e le operazioni di sanificazione. A Ravarino è risultato positivo un militare, facendo scattare il protocollo.

Oggi dalle 14 alle 16, per garantire le opportune attività di sanificazione del Reparto, il servizio di istituto è stato garantito dall'invio, da parte della Compagnia del capoluogo, di una Stazione Mobile. Il presidio riprenderà la sua attività da domani, con i consueti orari.