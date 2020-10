Monteorsello, positivi 18 ospiti della Casa Albergo per anziani Villa Paolina

La Direzione sanitaria della Casa Albergo per anziani Villa Paolina di Monteorsello di Guiglia informa che nei giorni scorsi è stata riscontrata febbre in diversi ospiti della struttura. Immediatamente la Direzione ha segnalato i casi al Distretto sanitario dell’Azienda USL che ha predisposto prontamente l’esecuzione dei tamponi per verificare l’eventuale presenza di casi positivi.

Ad oggi in particolare sono risultati positivi 18 ospiti (alcuni dei quali saranno inseriti nei dati di domani), mentre altri 18 sono risultati negativi. E’ stato predisposto l’isolamento di tutti gli ospiti risultati positivi all’interno di uno dei piani della Struttura.

L’Azienda USL ha organizzato le visite mediche degli ospiti tramite l’intervento dei medici dell’USCA e di un medico geriatra. Al momento si è reso necessario il ricovero solo per un ospite, comunque risultato negativo al tampone.

Al momento l’Ausl sta assicurando l’assistenza infermieristica per gli ospiti con proprio personale e ha richiamato al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, provvedendo ad integrare urgentemente la dotazione del materiale necessario al monitoraggio degli utenti di Villa Paolina, nonché alla sanificazione degli ambienti.