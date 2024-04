Corriere Seta, tutte le modifiche in vigore da ieri dalla montagna alla Bassa

Seta ha rivisto il servizio extraurbano in provincia di Modena, introducendo diverse modifiche che sono in vigore dal 3 aprile.

Maranello/Sassuolo

Dal 3 aprile entrano in vigore modifiche strutturali per le linee 639-640-643-670 tra Maranello/Fiorano e Sassuolo, pianificate dall'Agenzia per la Mobilità in collaborazione con SETA, per semplificare i percorsi di collegamento agli istituti scolastici di Sassuolo e favorire una migliore distribuzione degli studenti tra i mezzi disponibili, sulle diverse direttrici, nella fascia oraria del mattino. Il riordino dell'assetto delle linee interessate è legato anche all'esito positivo della sperimentazione della nuova viabilità nell'area del Polo scolastico di Sassuolo ed alla prospettiva di un aumento dell'utenza studentesca nell'area delle "Piscine" in conseguenza dello spostamento di numerose classi del Liceo Formiggini nel nuovo stabile di Piazza Falcone e Borsellino, previsto a partire dall'anno scolastico 2024-25.

Linee 639-643: le corse vengono concentrate sulla direttrice Fiorano-Braida-Marconi-Radici in Monte-Palestro-Indipendenza-Montanara-Polo Scolastico senza ingresso al Terminal per le corse in provenienza da Fiorano. Per queste corse la fermata utile da/per il Terminal è la fermata Sassuolo Stazione Radici in Monte. Alcune corse navetta della linea 639 iniziano il percorso al Terminal (fermando comunque anche alla Stazione Radici in Monte).

Linea 640: anche quando è prolungata al Polo Scolastico, effettua il percorso normale per Mezzavia-Circonvallazione Sud senza ingresso all'ospedale (ad eccezione della corsa delle ore 06:25 da Vignola che mantiene il percorso ordinario via Ospedale-Risorgimento-Terminal).

Linea 670: la corsa in partenza da via Radici in Piano alle ore 07:27 viene assegnata alla linea 639; la corsa "circolare" della linea 670 da Sassuolo Terminal alle ore 07:00 per Magreta-Corlo viene identificata come linea 639.

Vignola/Serramazzoni

Dal 3 aprile vengono istituite due nuove corse della linea 700 (Zocca-Castel d'Aiano alle ore 14:37 e Castel d'Aiano-Zocca alle ore 15:00), una nuova corsa della linea 731 (Modena-Vignola alle ore 13:30) e tre nuove corse per la linea 800 (Maranello-Pavullo alle ore 10:30; Pavullo-Modena alle ore 11:10; Serramazzoni-Modena alle ore 15:15). Inoltre, per regolarizzare le corse e consentire le coincidenze programmate, vengono inoltre apportate le seguenti modifiche di orario.

Linea 710: la corsa Ponte Samone-Pavullo delle ore 14:25 viene soppressa; la corsa Ponte Samone-Pavullo delle ore 14:50 viene anticipata alle 14:25.

Linea 720: la corsa Ristorante Martino-Montese scuole delle ore 13:55 viene posticipata alle ore 14:01; la corsa Montese scuole-Ristorante Martino delle ore 14:22 viene posticipata alle ore 14:29; la corsa Ristorante Martino-Montese delle ore 15:00 viene posticipata alle ore 15:05.

Linea 730: la corsa Vignola-Ristorante Martino delle ore 13:21 viene posticipata alle ore 13:26; la corsa Vignola-Sestola delle ore 13:20 viene posticipata alle ore 13:25; la corsa Fanano-Vignola delle ore 14:40 viene posticipata alle ore 14:45.

Linea 745: la corsa Vignola-San Gaetano delle ore 13:20 viene posticipata alle ore 13:25 e prolungata in linea a Serramazzoni; la corsa Vignola-Serramazzoni delle ore 14:20 viene posticipata alle ore 14:25.

Mirandola/Finale Emilia

Linea 400: la corsa Finale-Modena delle ore 13:20 viene anticipata alle ore 13:15.

Linea 420: la corsa Mirandola-Modena delle ore 06:55 viene anticipata alle ore 06:50; la corsa Modena-Mirandola delle ore 09:00 viene anticipata alle ore 08:55.

Linea 430: le corse Finale-Mirandola delle ore 13:18-13:20-13:25 vengono anticipate alle ore 13:15; la corsa Finale-Mirandola delle ore 13:24 viene anticipata alle ore 13:18; le corse Mirandola-Finale delle ore 13:43 vengono anticipate alle ore 13:40; la corsa San Felice-Mirandola delle ore 07:20 viene anticipata alle ore 07:15.

Linea 450: la corsa Mirandola-Carpi delle ore 13:48 viene anticipata alle ore 13:45.

Linea 470: la corsa Camposanto-Mirandola delle ore 07:05 viene anticipata alle ore 07:00.

Linea 480: la corsa Mirandola-Concordia delle ore 10:55 viene posticipata alle ore 11:05; la corsa Concordia-Mirandola delle ore 11:15 viene posticipata alle ore 11:30.

Linea 550: la corsa Campogalliano-Modena delle ore 11:20 viene anticipata alle ore 11:10.