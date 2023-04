Corsa podistica, cambia la viabilità intorno al centro domenica mattina

Domenica 30 aprile, in occasione della manifestazione podistica “Modena di corsa con l’Accademia” in programma alle 9.30 con partenza e arrivo in piazza Roma, verranno adottati alcuni provvedimenti di viabilità al fine di consentire l’iniziativa e garantire la sicurezza della circolazione stradale.

In particolare, durante la manifestazione sarà sospesa la circolazione stradale (escluso mezzi di soccorso) nelle vie interessate dal percorso che sarà il seguente: piazza Roma, largo San Giorgio, via Farini, via Emilia centro, largo Porta Bologna, viale Martiri della Libertà, viale Rimembranze, piazzale Risorgimento, viale Vittorio Veneto, largo Aldo Moro, via Emilia ovest, viale Italia, parco Città di Londrina, parco Enzo Ferrari, via Emilia ovest, via Emilia centro, via Ganaceto, viale Monte Kosica, via della Manifattura Tabacchi, calle Bondesano, corso Vittorio Emanuele II, piazzale Basile d’Aleo, Cortile d’onore dell’Accademia militare, piazza Roma. Già dalle 7 del mattino, fino alle 13, sarà vietata la sosta, con rimozione, in corso Cavour (sul lato di Palazzo Ducale nel tratto compreso tra corso Canalgrande e corso Vittorio Emanuele). In largo Aldo Moro e in via Rainusso saranno create corsie transitabili ai veicoli, tramite il posizionamento di coni o transenne, per consentire il transito verso viale Barozzi. Anche il trasporto pubblico locale potrà subire temporanee variazioni di percorso.

L’iniziativa è organizzata dall’Accademia militare con il patrocinio del Comune di Modena e del Coni Emilia-Romagna in collaborazione con Bper Banca e con il supporto tecnico della Società Sportiva “La Fratellanza 1874” e del “Comitato Podistico Modenese”. Si tratta di una manifestazione podistica amatoriale non competitiva a carattere ricreativo ludico-motorio che quest’anno giunge alla 27esima edizione e prevede due percorsi, uno di 4 chilometri e l’altro di 10 chilometri, che si svilupperanno lungo le strade e le piste ciclabili della città.