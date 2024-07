Corsi di Unimore per l'anno Accademico 2024-2025: al via le immatricolazioni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

A partire da oggi, mercoledì 10 luglio 2024, sono aperte le immatricolazioni ai corsi di studio di Unimore per l'anno accademico 2024-2025. Le iscrizioni si chiuderanno il 31 ottobre, ma sarà possibile immatricolarsi entro il 20 dicembre 2024 pagando una soprattassa.

Nuovi Corsi di Studio

L’offerta formativa di Unimore si arricchisce quest'anno di tre nuovi corsi di laurea:

Laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche

Laurea magistrale interateneo in Bioingegneria per l’innovazione in medicina (in collaborazione con l’Università di Trento e l’Università di Verona)

(in collaborazione con l’Università di Trento e l’Università di Verona) Laurea triennale in Chimica verde e sostenibile, con sede a Mantova

Per ulteriori dettagli sui corsi, è possibile visitare il sito di Unimore: Corsi di Studio.

Opportunità di lavoro e soddisfazione degli studenti

Immatricolarsi ai corsi Unimore rappresenta un sicuro investimento per il futuro. Secondo il Rapporto 2024 del Consorzio AlmaLaurea, i laureati di Unimore godono di tassi di occupazione superiori alla media regionale e nazionale, con una retribuzione media in costante crescita.

Il rapporto evidenzia anche l'elevata soddisfazione degli studenti Unimore:

86,4% dei laureati è soddisfatto del rapporto con il corpo docente

dei laureati è soddisfatto del rapporto con il corpo docente 85% ritiene il carico di studio adeguato alla durata del corso

ritiene il carico di studio adeguato alla durata del corso 87,4% considera le aule adeguate

considera le aule adeguate 90,5% si dichiara soddisfatto dell’esperienza universitaria complessiva

Webinar Informativi

Unimore offre un ciclo di webinar rivolti ai futuri studenti sui servizi e benefici disponibili, come borse di studio, alloggio, e agevolazioni fiscali. Le sessioni dureranno circa un’ora e mezza e forniranno tutte le informazioni necessarie per presentare domanda per i benefici.

I prossimi appuntamenti online sono:

10 luglio dalle 15 alle 16

26 luglio dalle 10 alle 11

1 agosto dalle 18 alle 19

27 agosto dalle 13 alle 14

11 settembre dalle 11.30 alle 12.30

18 settembre dalle 15 alle 16

2 ottobre dalle 11.30 alle 12.30

30 ottobre dalle 15 alle 16

Per partecipare, basta collegarsi a: Webinar Benefici.

Webinar per Studenti con Disabilità e DSA

Sono previsti anche webinar specifici per studenti con disabilità e con DSA, organizzati dall’Ufficio Benefici in collaborazione con il Servizio Accoglienza Studenti con Disabilità e con DSA. Le sessioni si terranno:

Mercoledì 17 luglio dalle 11.30 alle 12.30

Mercoledì 23 ottobre dalle 11.30 alle 12.30

Corsi ad Accesso Programmato

Alcuni corsi ad accesso programmato hanno date di avvio delle immatricolazioni differenti. Per questi corsi, è necessario seguire le indicazioni riportate nei bandi specifici disponibili su: Bandi Unimore.

Unimore invita tutti i futuri studenti a consultare il sito web dell'università per tutte le informazioni necessarie e per non perdere l'opportunità di iscriversi ai corsi per l'anno accademico 2024-2025.