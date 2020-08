Piscina di Maranello, via alle iscrizioni ai corsi invernali

Da lunedì 31 agosto aprono le iscrizioni ai corsi presso la piscina comunale per la stagione invernale 2020/2021. Il programma è consultabile sul sito web della Polisportiva Polivalente Maranello. Sul tema della sicurezza sono state adottate tutte le necessarie precauzioni per contrastare e prevenire la diffusione del virus Covid-19, compreso l’adozione di un protocollo (sempre consultabile sul sito della Polisportiva): in particolare le attività proposte da Polisportiva Polivalente Maranello ASD rispetteranno i protocolli delle Federazioni Sportive Nazionali. Il centro sportivo è stato riallestito con percorsi, zona ingresso/triage, cartellonistica, dispenser, per garantire la possibilità di tornare a fare sport in sicurezza.

Sarà possibile iscriversi esclusivamente accedendo alla segreteria del centro sportivo negli orari di apertura al pubblico, indossando la mascherina e rispettando le norme vigenti in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19; per qualsiasi informazione è possibile contattare la segreteria chiamando il numero 0536 940228. Per agevolare e velocizzare le procedure di iscrizione è possibile scaricare il modulo di autocertificazione dal sito web della Polisportiva e precompilarlo (anche per chi lo ha già consegnato nei mesi scorsi), nonché presentarsi con copia di un documento di identità in corso di validità.

La segreteria rispetterà i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 15,30 alle 19,30. In agosto presso l’impianto di Via Dino Ferrari 37 sono ancora in programma i corsi di acquagym il martedì e il giovedì dalle 13,15 alle 14. Negli orari di apertura saranno sempre presenti le corsie per poter nuotare in modo sicuro e ordinato. Per accedere all'ingresso e agli spogliatoi è obbligatorio l'uso della mascherina.