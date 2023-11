Il Comune di Vignola "arruola" nuovi assistenti civici, parte un corso

Il Comando della Polizia locale dell’Unione Terre di Castelli e l’Amministrazione comunale di Vignola organizzeranno, a breve, un nuovo corso per formare “assistenti civici” che possano essere di supporto alla Polizia locale e all’Amministrazione. Diverse le possibili attività, correlate al tempo libero e anche alla propensione del singolo: si può essere, ad esempio, di aiuto durante gli accessi e le uscite dei ragazzi da scuola, essere presenti in manifestazioni pubbliche e rafforzare nella cittadinanza comportamenti civili e solidali.

Attualmente gli assistenti civici che svolgono attività continuativa sono una ventina: i vignolesi li hanno visti all’opera, a supporto della Polizia locale, durante gli ingressi e le uscite davanti alle scuole Calvino, Barozzi, Moro e Muratori, ma anche durante il Gran Premio della Fioritura, la Biciclettata popolare e la Settimana dello sport e del Benessere. Il Comando della Polizia locale dell’Unione Terre di Castelli ha già organizzato due corsi di formazione, il primo tra novembre e dicembre 2022 e il secondo tra marzo e aprile 2023.

“Desidero ringraziare gli assistenti civici già impegnati sul territorio – conferma la sindaca di Vignola Emilia Muratori – e rivolgere un appello a coloro che hanno un po’ di tempo libero da dedicare alla propria comunità. Sono, infatti, diverse le attività in programma che potrebbero beneficiare del loro impegno, compresi altri progetti che stiamo valutando, come ad esempio l'accompagnamento dei bambini in percorsi ciclo-pedonali sicuri nel tragitto casa-scuola e la presenza nei mercati settimanali”.

Tra i requisiti per diventare “assistente civico” ci sono, oltre ad avere a disposizione un po’ di tempo libero da dedicare alla comunità, l’essere maggiorenni, frequentare un apposito corso di formazione ed essere iscritti all’albo dei volontari civici comunali (in questo modo si gode anche di una specifica assicurazione). Chi è interessato a partecipare può rivolgersi al Servizio Cittadinanza attiva del Comune di Vignola (mail partecipazione@comune.vignola. mo.it o tel. 059/777506).