Corso Canalchiaro, proseguono i lavori di riqualificazione

Prosegue l’intervento di riqualificazione di corso Canalchiaro a Modena e da mercoledì 9 novembre dovrà essere chiuso l’incrocio con via Dei Servi per consentirne la ripavimentazione con le lastre in selce e i ciottoli.

L’ordinanza prevede divieti di sosta nella zona, in alcuni casi anche dal giorno precedente, che saranno evidenziati con apposita segnaletica. In particolare, su entrambi i lati di via Dei Servi, fino a vicolo Grassetti, e in Canalchiaro tra il civico 88 e il 92.

Con la sospensione della circolazione stradale nell’incrocio, inoltre, sono previste modifiche alla segnaletica delle strade di quell’area del centro storico, con l’introduzione di doppi sensi di circolazione in alcune vie, sensi unici alternati e direzioni obbligatorie.

I lavori nell’incrocio prevedono la scarifica del manto stradale, il recupero dei ciottoli, la preparazione del fondo e quindi la ripavimentazione in continuità con l’intervento di riqualificazione in corso. Entro la fine di novembre si prevede la riapertura al transito pedonale e ciclabile, mentre per la ripresa del traffico veicolare bisognerà aspettare il consolidamento della nuova pavimentazione e quindi la fine del mese di gennaio.