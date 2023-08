Il Comune cerca 22 dipendenti, al concorso oltre 1.500 candidati

Sono oltre 1.500 le persone che hanno presentato la domanda per partecipare al concorso indetto dal Comune di Modena per 22 istruttori amministrativi. Un numero davvero alto, ma in linea con quello dei recenti bandi delle pubbliche amministrazioni, "presi d'assalto" da chi cerca un posto di lavoro.

Per aiutare i candidati a superare le prove, la Cisl Funzione pubblica Emilia Centrale ha organizzato un corso di formazione e preparazione al concorso.

Il corso comincia lunedì prossimo 28 agosto ed è costituito da nove lezioni che toccano tutte le materie oggetto del bando, dall’accesso civico, trasparenza e prevenzione corruzione all’ordinamento degli enti locali e principi del procedimento amministrativo. Le lezioni si tengono on line e sono registrate per essere a disposizione degli iscritti, insieme ai documenti e altri materiali utili per prepararsi al concorso.

Per info e iscrizioni consultare il sito www.cislfpemiliacentrale.it o scrivere a concorso.emiliacentrale@gmail.