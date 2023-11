Scuole, al liceo "Wiligelmo" un nuovo indirizzo in Scienze Applicate

Nell’anno scolastico 2024/2025 all’istituto superiore Wiligelmo di Modena sarà attivato l’indirizzo di studi “liceo scientifico – opzione scienze applicate”, che affiancherà quello attuale di liceo scientifico.

Il nuovo indirizzo, che è stato illustrato nel corso del consiglio provinciale di venerdì 10 novembre, è già stato proposto dal consiglio d’istituto all’Ufficio scolastico provinciale che lo ha acquisito favorevolmente e attende solamente il passaggio in Regione Emilia-Romagna, che avverrà entro la fine del mese.

Il percorso - che prevede 27 ore settimanali per il biennio e 30 ore settimanali per i successivi tre anni - fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico - tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni.

Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia «questo nuovo indirizzo recepisce le esigenze dell’Istituto e amplia l’offerta di studio del territorio, per offrire agli studenti un’istruzione sempre più attenta, testimoniando l’elevata qualità della formazione che i nostri istituti superiori mettono a disposizione della comunità». Il liceo scientifico Wiligelmo Modena ha 1.114 iscritti distribuiti in 47 classi.