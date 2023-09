Tecnici dell'Energia: in arrivo il corso di formazione

Due Open Day per presentare un percorso formativo gratuito che mette d’accordo le esigenze delle imprese con quelle dei giovani e dell’ambiente. È il corso per diventare “tecnico 4.0 per la gestione dell’energia e degli impianti a fonti rinnovabili”, che prenderà il via ad ottobre 2023 grazie all’organizzazione di CNA Formazione Emilia-Romagna

“Si tratta – racconta Valeria Bellesia, Responsabile Territoriale della sede modenese di CNA Formazione – del primo anno di corso della seconda edizione di questa proposta, dopo il successo di iscritti ottenuto nel 2023. Un corso, quindi, molto apprezzato anche perché dà ampie garanzie di occupabilità all’ottenimento del diploma”.

Del resto, questa proposta formativa nasce da un preciso bisogno delle imprese: quello di figure professionali in grado di misurare e progettare sistemi energetici basati sulle fonti rinnovabili, un requisito particolarmente importante nel contesto economico attuale. Questa, peraltro, è anche la ragione per cui il corso usufruisce del finanziamento della Regione Emilia-Romagna.

Per presentare il corso, CNA Formazione e la Fondazione ITS Tec organizzano due open day, il primo a Modena, giovedì 14 settembre, dalle 15.30 alle 17.30 presso CNA Modena, via Malavolti,27. E il secondo mercoledì 27 settembre, sempre dalle 15.30 alle 17.30, presso l’Istituto Vallauri di via Peruzzi 13, a Carpi. Durante questi Open Day verrà illustrato non solo il percorso didattico, dalle singole materie a (normativa, impiantistica, diagnostica alla gestione degli impianti e tante altre) alla logistica delle lezioni (duemila ore, delle quali 800 di stage).

Al termine del biennio verrà rilasciato il diploma di tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici, che permette l’abilitazione professionale in numerosi ambiti e che offre l’opportunità di sostenere l’esame per l’ottenimento della qualifica di certificatore energetico e di energy manager. Per avere una visione dettagliata delle materie e ulteriori informazioni rispetto al corso è possibile visitare la pagina di presentazione www.itstec.it.